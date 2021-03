Susan Miller: como a Lua Nova em Peixes vai te afetar nos próximos dias

Desde sábado, a Lua Nova em Peixes está exercendo as suas influências sobre todos os signos do zodíaco. Segundo a astróloga Susan Miller, essa fase do astro é sempre propícia para começar coisas novas, lançando esforços e sementes que podem resultar em generosas colheitas depois.

Cada um dos signos do zodíaco está sendo influenciada de uma maneira peculiar, a depender a casas astrológicas do seu mapa que estão sendo iluminadas. Confira as previsões da astróloga mais famosa do mundo para o seu signo:

Peixes (20/2 a 20/3)

Se havia risco de ilusão amorosa por conta da oposição de Netuno, seu regente, à Lua, a clareza está de volta com a nova fase. A Lua Nova no seu signo tornará mais fácil enxergar as coisas como elas são e ter mais entendimento no que diz respeito às relações amorosas.

Áries (21/3 a 20/4)

É provável que você sinta um desejo de isolamento com a chegada da Lua Nova em Peixes. Você também pode estar focada em trabalhos ou assinatura de papeis confidenciais. Além da Lua, conte com a ajudinha extra de Vênus e Netuno, além do Sol, em Peixes.

Touro (21/4 a 20/5)

Você quer socializar, taurina, e esse desejo ficou mais forte agora com a Lua Nova, Vênus, Netuno e Sol em Peixes. É o que chamamos de coroa de estrelas bem na sua cada 11, que é ligada aos amigos. Conecte-se virtualmente, pois essa é a forma mais segura nesse momento, que favorece longas conversas por telefone ou vídeo com pessoas.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Aproveite a Lua Nova em Peixes combinada a Marte em Gêmeos, desde o dia 3, para liderar e trabalhar a sério em seus projetos, já que a criatividade também está em alta. Toda geminiana terá algo a comemorar e o gatilho disso será justamente a Lua Nova em Peixes. É a chance de brilhar, criar e deixar a sua marca!

Câncer (21/6 a 21/7)

O momento é propício para os estudos e também para trabalhar com pessoas de outros países. Agora, você deve dar um jeito de fazer isso sem sair de casa. Aproveite para fazer contatos com pessoas e empresas estrangeiras durante as próximas semanas e verá os resultados nos próximos meses. Luas novas são épocas de começo de novas tendências na vida, preste atenção nelas, canceriana.

Leão (22/7 a 22/8)

Boas notícias no campo financeiro. Boas ideias podem ajudar você a aumentar a sua renda, leonina. Isso porque a Lua Nova em Peixes está em ótimo ângulo com Plutão, planeta associado a ganhos e Vênus e Netuno estarão em conjunção na casa oito, que é a do dinheiro. Mas, um alerta: você deve prestar atenção ao negociar e fechar acordos.

Virgem (23/8 a 22/9)

A Lua Nova em Peixes traz um pensamento mais coletivo. É um bom momento para se aliar a outras pessoas e alcançar vantagens e, quem sabe, até realizar um desejo de vida. É uma época propícia para o amor e pode ser até que uma proposta de relação mais séria surja. Para quem já tem um relacionamento, as influências são de fortalecimento da parceria em prol de um objetivo em comum. É provável que uma pessoa especial desempenhe um papel importante na sua vida.

Libra (23/9 a 22/10)

Criatividade em alta, libriana. Pode ser que você participe de um projeto em que tenha a chance de exercitar sua imaginação. Conte com a ajuda de Júpiter que dá uma forcinha na sua capacidade de criação. A Lua Nova em Peixes também é um bom momento para cuidar da saúde. Se puder, faça exames de rotina e invista em exercícios físicos.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Se você estiver aberta para conhecer gente nova, esse é o momento ideal, escorpiana. Fique atenta, pois é provável que um amigo te apresente alguém. A Lua Nova em Peixes lança luz à casa cinco que comanda o amor verdadeiro. Esses dias serão os mais românticos do ano, para quem está solteira e também para quem já tem relacionamento.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Boa época para curtir a casa com sua família. Com a Lua Nova em Peixes, chega mais motivação para resolução de problemas, em especial, questões domésticas e residenciais. Também é provável que você decida reformar ou redecorar sua casa ou parte dela.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

A Lua Nova em Peixes chega para movimentar a sua área profissional de forma bastante positiva. Sua capacidade criativa estará estimulada pela posição da Lua, com uma forcinha de Netuno e Vênus também em Peixes dando ênfase para atividades artísticas. Esteja atenta, porém, aos detalhes no que diz respeito às atividades objetivas. Se você está em busca de trabalho, podem surgir propostas interessantes de projetos, ainda que não sejam para trabalho em tempo integral. Considere também trabalhar em seu próprio negócio enquanto a vaga dos seus sonhos não aparece.

Aquário (21/1 a 20/2)

O setor financeiro será iluminado pela Lua Nova em Peixes e você terá a chance de começar um caminho que trará mais segurança financeira para você. As decisões tomadas nesses próximos dias terão impacto nos próximos meses. Conte com a ajuda de Júpiter para aumentar as oportunidades e de Saturno, que dará a disciplina necessária.