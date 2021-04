Previsão astrológica para sexta (16/4)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Nem sempre nossa boca acompanha os pensamentos. Em alguns momentos, nossa mente é muito mais rápida e isso pode trazer problemas. Respire fundo antes de falar. Pense sobre a ideia que deseja desenvolver para então expor. Introduza o assunto. Muitos problemas serão evitados hoje. Experimente.

