Previsão astrológica para segunda (31/05)

Ideias e soluções podem surgir “do nada”. Esteja atento. Aproveite. Os astros favorecem a inovação. Que tal aplicar no trabalho? Desenvolver ou aprimorar algum novo projeto?

*Aline Schulz – Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.