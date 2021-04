Previsão astrológica para segunda (19/4)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Com Mercúrio e o Sol se unindo a Vênus e Urano no signo de Touro, palavras, ideias, relacionamentos, finanças e autoestima estarão em pauta. Ótimo dia para avaliar como estão esses setores na sua vida. O momento incentiva as mudanças. Aproveite.

*Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.

O que é mieloma múltiplo e como tratá-lo