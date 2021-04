Previsão astrológica para sábado (10/4)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A Lua passa a transitar em Áries, unindo toda a configuração astral da semana. O resultado é um estimulo a se exercitar, conversar com amigos, quebrar a rotina a dois… Torne esse dia inesquecível. Que você possa chegar ao final dele com um sorriso no rosto por tudo o que decidiu fazer. A escolha é sua.

*Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.