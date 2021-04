Previsão astrológica para quinta (15/4)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A Lua em Gêmeos estimula a troca, o compartilhar de conhecimentos e aprender algo novo. Chegou a hora de fazer aquele curso, ler um livro ou participar de uma aula sobre um tema da sua curiosidade. Sobre o que você gostaria de aprender mais? Invista nisso.

