Previsão astrológica para quarta-feira (7/4)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Dia confuso. A Lua passa a transitar em Peixes, nos deixando mais suscetíveis às sensações e às energias dos lugares e pessoas. Cuidado para não absorver o que está acontecendo ao seu redor e agir baseado nisso. Fique atenta.

*Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.