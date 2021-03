Previsão astrológica para quarta-feira (31/3)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Os altos e baixos nos ensinam a ser mais fortes, pensar antes de falar e nos colocar no lugar do outro. Se não está fácil, saiba que pode piorar. Muitos gostariam de estar no seu lugar. Honre e agradeça. Pelo que você é grato na vida? Que tal manifestar isso?

*Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.