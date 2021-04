Previsão astrológica para quarta (14/4)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Vênus passa a transitar no signo de Touro, nos estimulando a aproveitar mais dos prazeres da vida como comer, dormir, namorar, beber… O dia está propício para aquela jantinha cheia de segundas intenções. Para as solteiras, seu charme estará forte. Aproveite!

*Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.