Previsão astrológica deste sábado (10)

O dia está propício para dar aquela organizada (ou embelezada) em alguma parte da sua casa que há tempos você está querendo. Vale investir em algum utensílio doméstico, colocar flores, adquirir um móvel (até mesmo um imóvel). Como sua casa pode ficar ainda mais acolhedora?

*Por Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.