Previsão astrológica desta terça-feira (13)

Lua entra em Virgem favorece o autocuidado. Tão importante quanto cuidar da nossa mente é cuidar do nosso corpo. Sem saúde não somos ninguém. Então, que tal beber mais água? Comer mais frutas ou salada? Dormir mais cedo? Fazer aquele detox? Topa?

*Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br