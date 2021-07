Previsão astrológica desta sexta-feira (02)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Os astros pedem empatia no dia de hoje. É preciso entender que as pessoas são diferentes. Alguns são apressados, outros mais cautelosos, alguns inseguros… Leve em conta isso na hora de se posicionar ou emitir uma opinião sobre alguém. Seja flexível e evite problemas desnecessários.

*Por Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.