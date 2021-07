Previsão astrológica desta quarta-feira (14)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Recado dos Astros: quando estamos em meio à bagunça, seja nos armários, na mesa do trabalho ou nas gavetas, isso significa que dentro de nós também estamos desorganizadas. O dia está propício para colocar ordem, fazer aquela limpa no que não serve mais, desapegar. Aceita o desafio?

*Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br