Horóscopo semanal: atenção ao Eclipse Lunar!

O céu está movimentado. Iniciamos a semana com a Lua Crescente, seguindo para a Cheia nos signos de Gêmeos, Câncer e Leão. No dia 30, acontece o Eclipse Lunar que traz um alerta importante sobre nossas emoções: a forma com que lidamos com o passado e encaramos o que é seguro para cada um de nós. Sem falar de Mercúrio que passa a transitar em Sagitário, e Júpiter que entra em Capricórnio.

Em tempos de pandemia, tudo aquilo que consideramos o nosso porto seguro foi mexido. Nessa semana, por causa do Eclipse Lunar, será remexido novamente. Por isso, fique atenta as suas reações, ao seu jeito de lidar com o que está acontecendo e o que poderá vir a acontecer.

Uma onda de medo, angústia, carência, insegurança pode surgir, podendo levar as pessoas a falarem coisas das quais irão se arrepender, a serem mais reativas que o normal, a magoarem-se mais facilmente.

Respire fundo! Cuide da sua energia, coloque-se no lugar do outro, evite respostas imediatas, pois a chance de se arrepender depois será grande. Muito cuidado com as palavras, para que elas não sejam distorcidas, mal interpretadas ou, até mesmo, ditas de forma impulsiva.

Reflita sobre o equilíbrio entre a razão e a emoção na sua vida. Muitas vezes acreditamos que a razão é mais forte, porém, a verdade é que a força do coração é cinco vezes maior. Por isso, sentir para depois analisar a situação será interessante. Exercite isso.

A semana pede que a verdade seja dita. Assim poderemos parar de nos enganar e tomar decisões rumo a um novo caminho… Para isso, é preciso se despir do ego, do orgulho, de muitas vezes querer estar sempre certa… Prefira ser feliz ao invés de estar certa. Pense nisso? Confira a seguir a influência do céu para cada signo nesta semana:

Áries

Atenção redobrada as suas emoções! Em especial ao seu jeito de agir. Pode ser que você, diante desse remexer emocional, em função do Eclipse Lunar, seja impulsiva, se arrependa mais do que os outros, se não tiver o cuidado necessário… O momento pede cautela e atenção redobrada. Uma boa pedida é cultivar momentos em família, conversar com amigas, ler um livro…

Touro

Aquilo que você considera seguro pode ser mexido nessa semana para que novas bases possam ser construídas. Mesmo que você não goste, será necessário rever, desapegar, deixar para trás o que não faz mais sentido. Cuidado com a sua alimentação. Hora de buscar um estilo de vida mais saudável. Topa?

Gêmeos

Com Mercúrio, seu planeta regente, passando a transitar em Sagitário, mais o Eclipse Lunar acontecendo no seu signo, todo o alerta com relação ao seu jeito de falar será pouco. Será muito importante confirmar se o que você entendeu é o certo. Pense bem antes de falar. Lapide suas palavras. Busque a verdade acima de tudo.

Câncer

Sua sensibilidade nessa semana estará muito acentuada, o que pode turvar sua visão e levar você a reagir de forma equivocada. Assumir nossas fragilidades para pessoas que amamos não nos enfraquece, e sim fortalece. Você não está só. Peça ajuda para administrar aquilo que não está conseguindo sozinha. Divida o peso.

Leão

Você tende a estar mais empática nesta semana. Diante de todos os movimentos dos astros, sua capacidade de captar o que está acontecendo estará aflorada. Sua família pode precisar de você. Assuntos do passado tendem a retornar para serem resolvidos. Enfrente suas emoções e busque nelas as lições ocultas para seguir em frente definitivamente.

Virgem

Com a energia poderosa do Eclipse Lunar mexendo com as emoções de todas as nativas desse signo, elas podem sofrer por não saberem onde estão pisando. Emoções são um território desconhecido, que foge ao seu controle. É chegada a hora de aprender que existe um motivo para tudo: sua evolução como pessoa. Aceitar simplifica.

Libra

É preciso se amar acima de qualquer coisa. Quando nos amamos, tudo o que chega até nós é mais facilmente resolvido. Se estamos bem, tudo ao nosso redor ficará bem. Por isso, em uma semana em que as emoções serão remexidas, pode ser que você se depare com a verdade de ter se deixado de lado. Se for o caso, retome seu poder pessoal de volta.

Escorpião

A semana promete agitar a vida de toda aquela que acha que está tudo bem, que sabe o que está fazendo e para onde está indo. A mudança precisa acontecer e, para isso, olhar para nosso íntimo, para as profundezas das nossas sensações, será necessário. Procure se abrir com quem pode te ajudar a entender o que se passa dentro de si.

Sagitário

Com Mercúrio passando a transitar no seu signo, você pode sentir muito mais vontade de falar, conversar, querer aprender algo, compartilhar ensinamentos. Faça isso apenas tomando cuidado para se colocar no lugar do outro, que acolherá suas palavras. As pessoas estão sensíveis e você mesmo pode se surpreender em se sentir assim também. Vá com calma.

Capricórnio

Aos seus olhos, essa semana, pode parecer que as pessoas enlouqueceram. Até mesmo você pode ter seu chão tirado dos seus pés por conta de toda essa movimentação dos astros. Não é errado sentir. Permita-se expor suas emoções, suas insatisfações tão bem guardadas. O momento é para fazer uma bela faxina e expurgar o que não serve mais.

Aquário

É muito importante estar consciente de que a maioria das pessoas está vivendo de uma forma automatizada e que os impactos que a vida nos traz servem para acordar a todas. Essa semana trará muitos desses momentos para todas nós. Preste atenção onde você precisará mexer, adaptar-se ou até mesmo ter paciência. Acolha suas emoções com carinho.

Peixes

Eita! A semana vai mexer com medos, receios, emoções das pessoas e com você. Por estar seguidamente em contato com essa energia, você tende a tirar de letra. Isso não te impede de ter, nesse contexto, seus aprendizados. Esteja atenta para a forma como surgirão e com quem. Cuide da sua energia, reforce sua proteção.

