Horóscopo da semana: hora de pôr ordem na bagunça!

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Com a Lua Nova passando pelos signos de Câncer, Leão, Virgem e Libra podemos esperar por momentos em que a emoção oscile com a objetividade cirúrgica de Virgem. Com o Sol entrando no signo de Leão, a lealdade, a verdade e a autoestima estarão em pauta.

Esta é uma semana muito interessante para fazer aquela faxina que você vem “empurrando com a barriga”, seja por qual motivo que for. Doar o que não se usa mais, organizar roupeiros, descartar potinhos que um dia você achou que iria usar, além de dar um tapa no visual. Também é bom para consultas médicas e fazer aquele check-up.

Seguindo na linha do autocuidado, fica o pedido para fazer um plano de desintoxicação. Busque alimentos mais naturais. Programe uma rotina com hábitos mais saudáveis. Arrisque aquele exercício físico que ficou de lado… Para quem já está nessa vibe, fica o alerta para não cometer exageros.

Será pedido que você seja honesta consigo mesma e com todos que estão ao seu redor. O que não for verdadeiro precisa ser repensado: qual o motivo de ainda estar em sua vida? Se lhe faz bem, mantenha. Se não lhe faz feliz, fica a pergunta: por que você está ligada a essa pessoa, a esse trabalho ou a esses amigos?

Hora de pensar nos projetos novos que podem ser apresentados no trabalho, chamando a atenção do seu chefe. Planeje e verifique o que precisa para ser executado. Quem pode lhe ajudar naqueles pontos que você não é bom? Una forças.

Confira a seguir a influência do céu para cada signo nesta semana:

Áries

Um belo dia você pode acordar, olhar para o seu guarda-roupa e resolver colocá-lo abaixo. Organizar tudo e brigar com quem não deixá-lo organizado. O seu olhar estará afiado, a sua língua mais ainda. Cuidado para não meter “os pés pelas mãos” no jeito de falar e acabar atraindo alguma inimizade desnecessária. Procure agir com diplomacia nesta semana.

Touro

Adepta da ideia de “não mexer em time que está ganhando”, essa nativa não gosta de mudanças. Porém, nesta semana você pode se deparar com verdades que a convencerão a fazer novos projetos. Nada precisa ser feito com pressa, mas sim com seriedade. Verifique onde você se encontra. Está aquém de onde poderia estar? Cuide da sua rotina alimentar, inclua alimentos saudáveis.

Gêmeos

Muito cuidado para não se meter em encrencas nesta semana por causa da sua comunicação. Fica o alerta para averiguar a origem do que é dito. Procure exercitar a coerência para não perder a credibilidade perante as pessoas mais próximas e até mesmo no trabalho. Sua mente pode estar fervilhando de ideias. Escolha uma para começar e crie uma estratégia para implementá-la.

Câncer

A sua casa pode vir abaixo com uma repentina vontade de organizar tudo. Não deixe que ninguém tire o seu brilho. Dê limites a quem esteja manipulando você por algum motivo. Posicione-se! Por pior que seja, a verdade vem para libertar. Você é extremamente observadora, preste atenção aos detalhes para começar a se posicionar. Cuide da sua alimentação. Escolha estar entre aqueles que lhe fazem bem.

Leão

Com o Sol entrando no seu signo nesta semana, você pode começar a respirar mais aliviada. Um novo ciclo se inicia e é hora de planejar novos projetos que levem em conta toda a sua capacidade de criar e implementar algo novo. Cerque-se de pessoas que torçam pelo seu sucesso. Afaste-se de quem encontra somente motivos para reclamar ou atrapalhe a concretização das suas ideias. Organize a sua agenda para cuidar mais de si.

Continua após a publicidade

Virgem

Excelente semana para usar a sua visão dos detalhes, do que precisa ser ajustado, mudado e retirado para lapidar um projeto em andamento ou traçar um novo. O momento está propício para ver com muita clareza as pessoas, o lugar em que está e o seu trabalho. Pode ser que se pegue diante de uma tomada de decisão necessária. Coloque o que precisa no lugar. Ponha ordem em todos os setores na sua vida.

Libra

Não há mais como deixar para amanhã o que deve ser feito hoje. Com a Lua passando em Virgem, evite apegar-se aos detalhes, cuide com comentários críticos que podem surgir em relação às pessoas. Implemente uma rotina que envolva hábitos saudáveis. Pode se sentir carente em algum momento da semana. Evite joguinhos para chamar a atenção. Seja objetiva e diga que precisa de um abraço.

Escorpião

Naturalmente não há como mentir para você. Porém, nesta semana, você terá uma aliada poderosa: a energia do signo de Virgem, que traz a capacidade de identificar as incoerências do ser humano. Todo esse nível de detalhismo vai ajudar você a ver o que sua intuição revela fortemente. Isso, sem falar do signo de Leão, que entra em campo e deixa claro que chega de mentiras. É hora de ser honesta. Qual a intenção disso tudo? Colocar ordem com diplomacia e de forma cirúrgica.

Sagitário

Hora de ir além! Para isso acontecer, será preciso: 1. Deixar algo para trás; 2. Decidir qual será o seu próximo passo; 3. Cercar-se de pessoas que a ajudem a fazer acontecer. Tenha os pés no chão. Nesta semana, cuidado com os excessos ou a escassez, especialmente em relação às atividades físicas, à alimentação saudável e à forma de falar. Momento propício para fazer aquela faxina e doar o que você não usa mais.

Capricórnio

Mudar é algo delicado para as nativas desse signo. E se a mudança fosse para melhor? Para você ser ainda mais reconhecida no seu trabalho? Ter maior retorno financeiro? Expandir seus negócios? Valeria a pena? Tenho certeza que você responderia que sim! Para isso acontecer é preciso ser honesta consigo mesmo, avaliar pontos que estão dando certo e fazer uma faxina no que não está. Topa? Agora é com você!

Aquário

Amigas como ninguém, as nativas de Aquário sofrem por verem suas amizades serem mal interpretadas. Algumas vezes percebem as incongruências das pessoas, mas nem sempre isso as afeta. Porém, nesta semana, a falsidade, a mentira, as manipulações, as inverdades e as posturas oportunistas ficarão escancaradas para você tomar uma decisão. A semana pede organização e favorece o planejamento de novos projetos. Cultive hábitos saudáveis.

Peixes

A sua sensibilidade e capacidade de se colocar no lugar do outro torna você uma pessoa muito empática, mas também vulnerável. Por isso, você sofre profundas decepções quando se depara com a maldade humana. É muito perigoso uma pisciana perder a fé no ser humano e na vida. Esta semana pode revelar verdades que doem muito. Lembre-se: emoções revelam os nossos aprendizados. Supere essa lição e siga em frente. Deixe para trás o que você não merece.

Aline Schulz é Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista e Mestre em Educação, Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no seu site www.caminhosolar.com.br.

Conversando sobre notícias ruins com as crianças