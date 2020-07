Horóscopo – as previsões de Susan Miller para julho

Câncer

21/6 a 21/7

O eclipse do dia 5 indica que seu foco estará em um parceiro, seja romântico ou de negócios. Com a Lua cheia, o relacionamento poderá chegar a seu ponto culminante, trazendo notícias inesperadas. Parte delas talvez envolvam uma quantia em dinheiro que está chegando para você. Mesmo que já espere por ela, o valor ainda surpreenderá. Mas a parceria parece ter encontrado dilemas. Por um lado, você sente que precisa dessa pessoa, mas também vê problemas. A Lua a fará perceber que o custo dessa relação é muito alto e que não há escolha senão deixá-lo. Sua carreira vai bem e você estará bastante decidida a ascender. Se busca uma nova posição, recorra às pessoas influentes e elas lhe ouvirão. O desacordo entre Mercúrio e Marte durante o eclipse pede cautela. Tire um tempo para pensar e não firme compromissos até o dia 12.

Leão

22/7 a 22/8

Um ciclo se encerra. Pode ser um projeto em que você trabalhou por meses ou até anos. É hora de renovações e novidades devem surgir em algumas semanas. O eclipse do dia 5 trará mudanças não negociáveis, portanto se receber notícias que deseja reverter, não será possível voltar aos dias anteriores. Este fenômeno nos tira de nossa zona de conforto e nos força a avançar, mas também cria progresso. Mercúrio estará retrógrado até o dia 12. Não é hora de assinar documentos ou fazer promessas, mesmo que verbalmente. Aproveite a fase para rever suas expectativas e ajustar planos. A Lua nova do dia 20 poderá trazer novas responsabilidades domésticas. Talvez seja preciso monitorar sua saúde, pois o estresse pode lhe deixar esgotada. Uma informação que havia ignorado ou sido mantida oculta pode aparecer e exigir que você aja rapidamente para remediar uma situação. Os amigos sentem sua falta. Que tal marcar um jantar em grupo no Zoom?

Virgem

23/8 a 22/9

É possível encontrar o amor na pandemia? Para as virginianas, a resposta é sim. Os astros poderão colocar alguém em seu caminho e Júpiter fará sua mágica para acender as faíscas do amor. Talvez você conheça essa pessoa por meio de um amigo ou em um projeto em que trabalharão juntos. Se já namora, o eclipse lunar no dia 5 a induzirá a levar o relacionamento para o próximo nível. Para as casadas, agora é a hora de tomar a decisão de ter um bebê. Sua criatividade estará aflorada e você pode concluir um grande projeto. Se está investindo em negócios ou em um novo imóvel, talvez terá que gastar grandes quantias. Na Lua nova do dia 20, um amigo insistirá para que você siga os ditames dele. Talvez este comportamento lhe incomode, causando desentendimentos. Se a amizade é importante, cuidado para não agir precipitadamente. Seu maior prazer será ver sua reputação em ascensão no trabalho, então se jogue em projetos. Tenha o foco e o dinheiro de que precisa virá do seu desempenho.

Libra

23/9 a 22/10

Assim como no último mês, a maioria de suas demandas em julho continuarão sendo relacionadas à sua casa. O eclipse do dia 5 trará mudanças e isso pode significar que você encontrará um novo lugar para morar. A partir do dia 20, com a chegada da lua nova, você também passará por algumas mudanças no trabalho, que podem ser uma efetivação ou então uma mudança de cargo que trarão mais responsabilidades. É possível que você se sinta sobrecarregada, mas lembre-se de que é só uma fase e, logo, tudo voltará ao normal. Fique de olho na sua família, especialmente em seus pais. Pode ser que algum deles esteja precisando de sua ajuda. Se você está passando o isolamento com o parceiro, a convivência pode começar a pesar e você vai sentir falta do seu espaço. Os desentendimentos não necessariamente tem a ver com incompatibilidade, pode ser sim só o excesso de tempo juntos. Mesmo que dentro da mesma casa, busque ter um tempo só seu e tudo ficará bem.

Escorpião

23/10 a 21/11

O eclipse lunar do início do mês, no dia 5, afetará especialmente sua comunicação e te ajudará a finalmente terminar algum projeto em que esteja trabalhando há um bom tempo – possivelmente desde o começo do ano. Julho é o mês para lançar esse novo produto que, com a ajuda de Júpiter, será muito bem recebido e elogiado. Marte, seu planeta regente, acabou de entrar no setor de trabalho de seu mapa e, com isso, você continuará focada em sua carreira e pode até começar mais um novo projeto. Se quiser empreender, os próximos meses serão os ideais, já que Marte continuará onde está até janeiro. Apesar disso, em setembro o movimento do planeta ficará retrógrado, o que pode atrasar um pouco algumas coisas. Por isso, aproveite para fechar contratos ou parcerias antes disso. Com a chegada da Lua nova no signo de Câncer, no dia 20, sua reputação estará em alta, aproveite tudo que isso pode te trazer. Apesar de pedir alguns ajustes, o mês será cheio de boas oportunidades.

Sagitário

22/11 a 21/12

Você está passando por um período de transição e já de estar sentindo algumas mudanças em sua vida desde o último mês, especialmente se faz aniversário no começo de dezembro. O eclipse do dia 5, em Capricórnio, deve trazer algumas questões financeiras à tona e você estará muito determinada a conseguir alguma renda extra – e, muito possivelmente conseguirá. No dia 20, com a chegada da Lua nova, a busca pode ficar mais fácil com alguma nova oportunidade de emprego. Negocie ao máximo o salário, pode ser que você consiga uma proposta melhor. De qualquer jeito, estamos passando por um momento de crise, então pode ser que você sinta que merecia mais. Marte estará no seu setor de relacionamentos desde o início do mês, o que significa que você pode conhecer alguém novo, mesmo durante a pandemia. Se estiver comprometida, será um período de altos e baixos, mas tudo deve melhorar, já que o planeta continuará influenciando seus relacionamentos pelos próximos 6 meses.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Os últimos dois anos foram de muitas conquistas para as capricornianas. Agora estamos passando por um período de muitos eclipses, que trazem mudanças na vida. Neste caso, serão boas e te ajudarão a clarear seus objetivos e continuar conquistando o que. Você sentirá fortemente os efeitos do eclipse lunar do dia 5, em seu signo, e deve ficar mais pensativa nas metas para o segundo semestre. Mercúrio estará retrógrado até o dia 12, por isso, evite assinar contratos ou fechar acordos até que o planeta volte ao seu movimento normal. A partir do dia 20, com a Lua nova em Câncer, você pode ficar em dúvida em relação à sua vida amorosa. Será um momento determinante, em que você terá que decidir tornar a relação mais séria ou terminar tudo de vez. O eclipse do início do mês deixará tudo muito claro, vai depender apenas da sua decisão. Se estiver em busca de uma casa nova para morar, boas oportunidades podem aparecer neste mês. Pense bem para fazer a melhor escolha.

Aquário

21/1 a 19/2

Em julho, segredos virão à tona para as aquarianas. O eclipse do dia 5 mexerá com tudo que está escondido e pode ser que você descubra algo determinante para suas decisões daqui em diante. Será um período de mudanças, mas encare isso como algo positivo, já que alguns projetos que pareciam estar paradas podem finalmente começar a avançar. Neste mês você também pode ter alguns sonhos estranhos, por isso deixe sempre ao lado da sua cama algo onde você possa anotar o que sonhou assim que acordar, porque eles podem ter respostas importantes para algumas questões que você está enfrentando. Busque alguém que possa te ajudar a interpretar melhor o que eles querem dizer. Durante todo o mês, Vênus, o planeta do amor, estará em Gêmeos, o que significa que o amor irá florescer pra você e mesmo em meio à pandemia você pode conhecer alguém novo através de um amigo. Aproveite a tecnologia para se aproximar, porque esse relacionamento tem tudo para ser duradouro.

Peixes

20/2 a 20/3

No último mês, aconteceram dois eclipses que afetaram aspectos da sua carreira e da sua vida amorosa. Agora, no eclipse do dia 5, sua vida social será a mais atingida pelas mudanças que o fenômeno sempre traz – que, neste caso, serão despedidas e encerramento de ciclos. Pode ser que um amigo seu se mude para longe ou então se afaste por estar em um outro período da vida. Por outro lado, pode ser que você se reaproxime de alguém que estava afastado e perceba que a pessoa é muito importante na sua vida. Fique atenta às suas finanças, porque alguns gastos inesperados devem surgir neste mês e o orçamento pode fugir um pouco do controle. Fique tranquila porque logo tudo se normalizará e, por meios diferentes e novos projetos, você encontrará uma maneira de aumentar seus ganhos. Isso será importante para as mudanças que enfrentará em sua vida nos próximos meses, como mudanças de casa, novos relacionamentos e até novos passos na carreira ou trabalho.

Áries

21/3 a 20/4

Este mês você não se deixará intimidar por quem subestimou suas convicções. O eclipse da Lua cheia no dia 5 afetará seu prestígio na carreira. Alguém da chefia poderá anunciar uma despedida ou talvez a gerência altere parte das tarefas sob sua responsabilidade. Tais mudanças podem lhe fazer optar por deixar a empresa, mas há ainda a possibilidade de uma significativa promoção. Mercúrio deixará seu movimento retrógrado no dia 12. Não é ideal aceitar uma nova proposta de trabalho durante a fase retrógrada, mas com os empregos escassos, se receber uma oferta, fique com ela. Sempre será possível mudar mais tarde, se não estiver satisfeita. O que quer que ocorra em sua carreira também afetará diretamente sua vida doméstica. Não hesite em manifestar suas opiniões. A Lua nova do dia 20 abrirá caminhos, permitindo que você encontre soluções para quaisquer situações ligadas à família que estejam tomando conta de sua mente. Uma dúvida, a princípio assustadora, trará benefícios depois que você descobrir a resposta correta.

Touro

21/4 a 20/5

Os eclipses do mês passado podem ter ocasionado uma mudança em sua renda, como uma grande e inesperada despesa. Agora é a vez do eclipse lunar no dia 5 por em ênfase sua comunicação. Eventos ocorridos durante este fenômeno são sempre importantes e criam referências para o futuro. Desta vez, eles funcionarão a seu favor. Se trabalha em um campo criativo, um projeto artístico que está finalizando terá grandes chances de ser bem recebido. O dinheiro, porém, demorará para chegar. É possível que você receba uma quantia em pequenas parcelas de alguém que lhe devia. A Lua nova no dia 20, trará seu foco para uma situação relacionada ao lar, possivelmente envolvendo seus pais. Talvez seja preciso fazer uma viagem de carro para visitá-los. Ou, quem sabe, você se sinta determinada a melhorar a aparência de sua casa e passe horas navegando na internet em busca de novas mobílias e equipamentos. De todo modo, não há dúvidas: julho será movimentado e lhe manterá em alerta.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Parece que você está prestes a encontrar uma nova fonte de renda. O eclipse lunar no dia 5 novamente chamará sua atenção para questões financeiras. Eclipses são a maneira mais dramática que o universo encontra para criar mudanças e progressos. A longo prazo, eles nos tiram de nossa zona de conforto para que possamos tentar algo novo. Já Marte a fará pensar em suas interações sociais. O mundo precisa de suas ideias e parece que você será movida a ajudar os outros, talvez juntando-se a algum grupo comunitário. Algo que esperava por um longo tempo poderá acontecer, para sua surpresa. Se é autônoma, o trabalho e investimento que fez nos últimos meses poderão dar abundantes frutos. No dia 20, a Lua nova lhe dará a oportunidade de ganhar dinheiro. Mas se aceitar um novo emprego ou cargo, as responsabilidades e deveres serão árduos. Identifique seus maiores talentos e, se puder, encontre uma maneira de mostrá-los, pois isso lhe dará a segurança financeira que almeja.

