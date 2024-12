Veia da testa da Anitta: entenda o procedimento estético para remover o vaso sanguíneo

Na última terça-feira (10), Anitta revelou que fez um novo procedimento estético para diminuir a aparência de uma veia saltada na testa. No Instagram, a cantora deu detalhes sobre o ocorrido. “Eu sei que vocês estão tristes pela veia que se foi, mas só quem tem sabe o quanto é ruim, é uó”, disse.

A veia já incomodava a artista há um tempo. Em junho, ela comentou sobre a vontade de realizar o procedimento em entrevista ao programa colombiano The Juanpis Live Show. E nas redes sociais, mencionou que não se tratava de uma cirurgia: “É um laser, não tem nada de corte. Dura duas horinhas e tá tudo certo. Não dói, não incomoda, não precisa ficar com isso [curativo] na cara”.

Causas

A veia frontal faz parte do sistema venoso superficial do rosto e tem como principal função drenar o sangue e levá-lo de volta ao coração. A retirada é uma decisão estética e raramente está relacionada a problemas de saúde, sendo resultado da genética, do envelhecimento, esforço físico atenuante ou pessoas que apresentam pouca gordura subcutânea na região.

Segundo a cirurgiã vascular e angiologista Cristienne Souza, caso a veia fique dolorida, inchada ou endurecida, é necessário consultar um médico para checar possíveis complicações.

Procedimento

De acordo com a cirurgiã, “O tratamento das veias da testa pode ser feito de forma segura e minimamente invasiva a partir da utilização do laser, transdérmico ou endovenoso, a depender das características da veia, como o tamanho, espessura e profundidade”.

A profissional pontua que são raros os casos de remoção cirúrgica, e destaca também o uso da escleroterapia, na qual uma substância é injetada no interior do vaso, promovendo o seu fechamento.

Sobre o laser transdérmico, ela explica: “A luz é aplicada e direcionada para a parede da veia. Por ser feito através da pele, isso causa a cauterização da veia e a redução do seu tamanho”. Para casos de veias maiores e com a parede mais grossa, Cristienne afirma ser necessário a utilização do laser endovenoso, que age por dentro da veia.

Quais são os riscos?

De modo geral, os riscos são baixos, como hematomas, inchaço temporário, alteração momentânea na coloração da pele ou cicatrizes. Os cuidados incluem: evitar a exposição solar direta na área tratada, utilizar filtro solar e não fazer atividades físicas intensas nas primeiras 48 horas.

O procedimento é indolor e não exige analgésicos ou anti-inflamatórios. “Ele é definitivo e provoca uma lesão irreversível na parede do vaso da veia. Porém, outras veias podem se tornar mais visíveis com o tempo, especialmente quando os fatores genéticos estiverem presentes”, finaliza.

