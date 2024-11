O que é hidrolipo, procedimento que mulher fez antes de morrer?

Paloma Lopes Alves, de 31 anos, faleceu na última terça-feira (26) após realizar uma hidrolipo, procedimento que visava a remoção de gordura localizada na região das costas e abdômen. “Ela estava com angústia respiratória, muita falta de ar. Piorou muito e ela ficou inconsciente. Foi coisa de segundos”, disse o cirurgião plástico Josias Caetano dos Santos à TV Globo.

Enquanto esperava o SAMU, Josias afirma que iniciou massagem cardíaca e realizou a intubação de Paloma. O boletim de ocorrência aponta uma possível embolia pulmonar como causa da morte, mas a polícia aguarda o laudo final do IML. O médico já responde a pelo menos 22 processos por erros médicos em São Paulo.

“O caso reforça a importância de que qualquer procedimento seja realizado por um cirurgião plástico qualificado, em locais devidamente habilitados e com infraestrutura hospitalar”, afirma Vitor Pagotto, cirurgião plástico da Clínica Sartor e membro da Câmara Técnica de Cirurgia Plástica do Cremesp.

A seguir, entenda o que é hidrolipo.

O que é hidrolipo?

A hidrolipo é uma cirurgia plástica para remoção de gordura localizada em pequenas áreas, realizada sem anestesia geral e sem necessidade de ambiente hospitalar. Por ser mais barata, ganhou popularidade rapidamente, embora os riscos associados sejam maiores do que a lipoaspiração convencional.

De acordo com o especialista, “durante o procedimento, o paciente permanece acordado enquanto anestésicos locais combinados com adrenalina são infiltrados na região tratada, minimizando o desconforto”. Ainda assim, é invasiva por exigir a inserção de uma cânula para aspirar a gordura e deve seguir critérios técnicos rigorosos.

Continua após a publicidade

Quais são os riscos da hidrolipo?

O principal risco da hidrolipo está relacionado ao uso de anestésicos locais e adrenalina, que possuem limites de segurança. “Quando esses limites são excedidos, podem ocorrer complicações por intoxicação, como alterações no sistema nervoso e no coração, incluindo arritmias, convulsões e, em casos extremos, parada cardiorrespiratória”, pontua Vitor.

Outro risco é a ausência de ambiente hospitalar. “Realizar o procedimento em locais sem infraestrutura adequada aumenta significativamente os riscos, já que eventuais emergências podem não ser devidamente tratadas”, explica o médico da Clínica Sartor.

Para quem a hidrolipo é recomendada?

Segundo o especialista, a lipoaspiração geralmente é indicada para pessoas com depósitos de gordura localizada que não respondem a dieta ou exercícios. Não é um procedimento para emagrecimento”, afirma o especialista.

Continua após a publicidade

A hidrolipo tem uma aplicação ainda mais restrita. “Pela limitação da anestesia local, ela deve ser restrita a áreas pequenas e bem delimitadas. Por conta dessas limitações, esse procedimento acaba sendo realizado em várias etapas, o que pode aumentar os riscos para o paciente.”

Diferença entre hidrolipo e lipoaspiração convencional

A diferença entre hidrolipo para a lipoaspiração convencional é que a primeira é realizada com anestesia local, sem necessidade de um ambiente hospitalar e em regiões pequenas. A lipoaspiração tradicional, por outro lado, exige o uso de anestesia geral e de um ambiente hospitalar.

“Na minha experiência, realizar a lipoaspiração sob anestesia geral em um ambiente hospitalar oferece maior conforto e segurança, permitindo a abordagem de múltiplas regiões em um único procedimento”, finaliza Vitor.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.

Será que as decisões que tomei até aqui me levaram ao lugar certo?