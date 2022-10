Unhas decoradas de Halloween: 7 ideias para apostar

Atualizado em 27 out 2022, 15h00 - Publicado em 28 out 2022, 08h33

Por Lorraine Moreira Atualizado em 27 out 2022, 15h00 - Publicado em 28 out 2022, 08h33

A época mais assustadora -ou criativa- do ano chegou e para quem não pretende investir em fantasias ou maquiagens muito elaboradas, as unhas decoradas de Halloween são a grande pedida para entrar no clima e arrasar! Para te ajudar, separamos 10 ideias de nail art para usar no Dia das Bruxas.

Unhas decoradas de teias de aranha

Ao pensar em Halloween, é bem comum lembrar de cores como o preto e o vermelho. Mas usar só o esmalte já ficou datado: agora é comum colocar acessórios nas unhas, como na imagem acima, em que foram combinados os desenhos de teia de aranha com o pingente de mãos de esqueleto. Segundo Jéssica Brüsque, design de unha profissional, “é bem-vindo tudo o que lembre o terror: sangue, teia de aranha, morcegos, fantasmas, símbolos clássicos da data em geral, entre outros.”

Unhas decoradas de fantasminha

Está em uma vibe mais minimalista e não quer exagerar na nail art? Temos a solução: intercalar entre pintar uma unha de branco e fazer um desenho de fantasma. Aqui, ainda existe a vantagem do corpo não ser reto, o que torna o processo de customização mais fácil, inclusive para iniciantes.

Unhas decoradas de Halloween com glitter

Se você ama um brilho e não dispensa uma cor clarinha, esse estilo não pode ficar de fora do seu Halloween. A ideia é passar uma base ou um esmalte rosa e, depois disso, fazer teias de aranha com uma caneta brilhante específica para as unhas. Se você não tiver este item, basta aplicar brilho em um palito e aplicar na unha.

Unha no formato Stiletto + imitação de sangue

Uma unha extremamente afiada somada ao esmalte vermelho pode ser a melhor decisão para a data. A ajuda de um profissional especializado é capaz de gerar um resultado mais bonito e que dure por mais tempo. Mas você pode optar por fazer tudo sozinho, basta ter calma e capricho.

E o rosa? Pode também!