Maquiagem de Halloween passo a passo: 5 opções para arrasar

Atualizado em 14 out 2022, 11h10 - Publicado em 15 out 2022, 08h38

Muitas vezes, uma boa maquiagem de Halloween é tudo o que você precisa para aproveitar as festas com muito estilo e aquele toque assustador que a data pede – e nem sempre é preciso ser uma expert no assunto para um visual incrível! Para te ajudar a acertar em cheio, separamos 5 passo a passos em vídeo que são possíveis de reproduzir em casa.

Maquiagem de Halloween de caveira

Para fazer essa maquiagem, você vai precisar de tinta facial branca e preta – ou o chamado pancake, que tem uma cobertura maior e é ideal para make artística. Aprenda abaixo:

Maquiagem de Halloween do Pennywise (It – A Coisa)

Que tal incorporar o assustador palhaço de It para este Halloween? Para essa versão mais glamorosa, você vai precisar de sombras vermelhas e pretas, batom, glitter vermelho, cílios postiços (opcional) e tinta para pintura facial. Aprenda:

Maquiagem de Halloween de caveira simples

Quer uma versão mais fácil – e delicada – de caveira? Essa é uma grande pedida! Você vai precisar de tinta facial preta, iluminador, batom e sombra preta. Aprenda abaixo:

Maquiagem de Halloween de Clown

Não é preciso incorporar o Pennywise para uma maquiagem bonita e ao mesmo tempo assustadora de palhaço! Para esta versão de Clown, você vai usar paleta de sombras, batom e tinta facial preta. Aprenda:

Maquiagem de Halloween de Catrina (Sugar Skull)

As Catrinas, ou Sugar Skull, famosas caveiras mexicanas têm um toque romântico e fantasmagórico – perfeitas para o Halloween! Para um look completo, aposte nas coroas de flores. Aqui, você vai utilizar pancake branco, tinta facial preta e batom vermelho. Aprenda abaixo:

