Tudo sobre maquiagem e cabelo direto das passarelas internacionais

Na beleza, a tendência é evidente! Das passarelas internacionais, vêm os penteados minimalistas e o make que valoriza o natural. Prepare-se para usar muito.

É tudo verdade

“Tem um conceito que está em alta hoje e é muito animador: o de que a naturalidade demonstra atitude”, diz a maquiadora Rafaela Crepaldi, treinadora da Nars na América Latina. O segredo é manter a pele bem hidratada, destacando seu brilho próprio.

Pontos de luz criados com iluminador, estrategicamente posicionados no canto interno dos olhos e no centro das pálpebras, valorizam o olhar.

Truques dos bastidores

Quer um visual chique e atual com pouco esforço? A risca lateral bem marcada, outra tendência da estação, tem esse poder. “As passarelas trouxeram uma releitura dos anos 1990 com topete sutil e brilho moderno. É um efeito molhado sem o aspecto endurecido do gel”, explica o cabeleireiro Eron Araújo, de São Paulo. Para copiar, use pomada modeladora ou spray flexível.

O que reluz é ouro

Nada de economizar no glitter. As versões em flocos, holográfica ou furta-cor deixam o look ainda mais moderninho. Aposte no combo pele fresquinha (obtida com base de acabamento leve e correções pontuais) e lábios discretos.

“Use sombra cremosa ou cola para cílios para fixar o produto nas pálpebras e próximo às raízes inferiores“, diz a maquiadora Chloé Gaya, do Jacques Janine, em São Paulo.

Meio a meio

Este penteado combina duas texturas. De um lado, o cabelo é escovado e seco. De outro, é penteado para trás, ganhando efeito molhado com finalizador de fixação leve e pequeno volume no topo da cabeça.

“Pode parecer apenas um detalhe, mas esta parte do cabelo atrás da orelha faz toda a diferença para conquistar um visual elegante“, avisa Eron Araújo.

Pega leve

Se você achava que transparência e maquiagem eram incompatíveis, pense de novo. A ideia é ressaltar texturas e cores translúcidas, como neste esfumado gatinho, feito com sombra marrom bem clara, que levanta o olhar. A pele é pouco corrigida, evidenciando as sardinhas. “Um lip balm destaca a cor natural dos lábios“, finaliza Chloé Gaya.

Leia também: Os loiros mais pedidos para Romeu Felipe, o rei da coloração

+ Vídeo: como usar iluminador para dar um “up” no make

Siga CLAUDIA no Youtube