Procurando novidades? Conheça os lançamentos de beleza de Novembro

A cada dia parece que vemos novas tendências no mercado de beleza, desde técnicas de maquiagem até produtos inovadores que prometem ser o melhor que teremos dentro da nécessaire. Com tantas novidades, pode ser difícil acompanhar a imensidade de produtos que vem invadindo o mercado brasileiro e acabamos ficando naquela mesma base que não funciona para a nossa pele e hidratantes que mal lembramos onde compramos. Por isso, rastreamos os maiores lançamentos para te ajudar a atualizar a bancada de maquiagem e skincare com as maiores novidades do mês de Novembro. Vamos ficar de olho?

Novidades na maquiagem

Quem Disse, Berenice? + Guaraná Antarctica

Alguém pediu por uma parceria de milhões? A QBD e o Guaraná Antarctica se uniram para criar novos produtos de maquiagem e cuidados corporais, com fragrância exclusiva inspirada no refrigerante. Dentre as novidades de maquiagem, a marca apresenta um iluminador líquido (R$69,90), perfeito tanto para o rosto quanto para o corpo, dando aquele glow de verão resistente ao suor. A linha também conta com os básicos, como um gloss labial incolor (R$44,90) e duas lapiseiras para olhos (R$39,90), inspiradas nas cores oficiais da marca: verde e vermelho. E para as trendy lovers, as tendências vem com a linha, acompanhadas do blush líquido verde (R$39,90) que reage a partir do pH da pele, criando uma tonalidade única.

Já na categoria corporal, a linha conta com um sabonete líquido (R$32,90) e uma loção hidratante desodorante (R$35,90).

Combo QDB Guaraná Antarctica Gloss Labial 10ml + Iluminador Líquido Rosto e Corpo 30ml + Blush Compre agora: Quem Disse, Berenice - R$ 154,70

Niina Secrets | Eudora

A queridinha das amantes de beleza, a Niina Secrets, está ampliando seu portfólio com 4 lançamentos, dentre os quais alguns causaram grande furor na Beauty Fair. A linha chega com uma paleta de sombras com as cores tendência para o verão, com oito tons que variam entre os terrosos até os cintilantes, ou seja, tem algo para cada gosto e ocasião (Palette De Sombras Niina Secrets Orange – R$119,90). Entre as novidades, a Eudora também apresenta um novo blush aveludado e marmorizado, dando a possibilidade de um toque perolado ou matte (Blush Marmorizado Niina Secrets – R$69,99), além de um balm hidratante vinho (Hidra Balm Vinho Niina Secrets – R$31,99).

E entre o que já garantimos que vai se tornar tendência, temos o pó translúcido ideal para os retoques, contanto com um pincel kabuki, que facilita a aplicação do pó enquanto estamos na correria (Pó Translúcido Kabuki Niina Secrets – R$67,99).

Palette De Sombras Niina Secrets Orange Compre agora: Eudora - R$ 104,99

Linha My Metallic | Vizzela

Com cinco cores de efeito metalizado – purple, green, blue, grey e brown –, a Vizzela chega com novas lapiseiras delineadoras (R,90) para os olhos, que possuem textura muito macia para a aplicação.

Lapiseira para Olhos My Metallic Compre agora: Beleza na Web - R$ 35,90

Fun! | Vult

Vamos nos divertir com a maquiagem? A nova linha Fun conta com um tint 3 em 1, podendo ser usado como blush, na boca ou nos olhos, e também conta com sua versão que funciona como iluminador. Entre as versões há: Iluminador 3 em 1 Vult Fun, nas cores Dourado Radiante e Rosé Iluminada; e o Blush 3 em 1 Vult Fun, nas cores Cereja Coradinha e Bronze Natural (Tint 3 em 1 – R$29,99/cada). E claro que não poderia haver diversão sem aquele toque mágico de cor nos olhos, e a Vult entrega o momento com três lapiseiras retráteis, que variam entre azul, roxo e verde (Caneta Retrátil – R$20,99/cada).

My Dream | Dalla

A nova paleta de maquiagem da Dalla conta com 7 funcionalidades e 22 cores para automaquiagem, pensada para quem ama praticidade na hora de se maquiar, podendo ser utilizada como sombra, blush, contorno e iluminador (Paleta Multifuncional My Dream – R$139,90).

Novidades no skincare

Renew AH+ | AVON

A gente já conhecia esse produto, mas agora com alguns toques de melhorias! O preenchedor de rugas conta 3,5% do complexo de triplo ácido hialurônico que combina três tamanhos de moléculas para manter a hidratação e preenchimento da pele. Assim, o produto fornece firmeza e previne a formação de novas rugas, resultando em uma pele renovada.

Preenchedor de Rugas Concentrado com Ácido Hialurônico Compre agora: Avon - R$ 74,95

Séruns Luminous630 | Nivea

A NIVEA apresenta três novidades da linha Luminous630! Primeiramente, temos o sérum anti acne, desenvolvido especialmente para peles oleosas ou mistas, dando à pele um efeito matte, com uma fórmula enriquecida com ácido salicílico (Luminous630 Antimarcas Sérum Anti Acne – R$34,90). A linha também traz um produto perfeito para as amantes de colágenos, que estão buscando um pouco mais de firmeza na pele, trazendo um produto anti idade que também pretende reduzir as manchas escurecidas (Luminous630 Antimarcas Sérum Anti-Idade – R$34,90).

Por fim, também conta com um sérum com ácido hialurônico para a redução de marcas escurecidas causadas pela exposição solar, hormônios e, claro, a idade (Luminous630 Sérum Antimarcas – R$34,90).

Sérum Facial Cellular Luminous 630® Antimarcas Compre agora: Amazon - R$ 99,90

Take Care | Vizzela

Querendo cuidar da saúde das unhas? A Vizzela chega com a linha Take Care, que conta produtos pensados para a saúde das mãos e das unhas. São cinco bases (R$10,90) que promovem resistência, nutrição, força para unhas fracas e quebradiças, além de um creme hidratante para as mãos (R$32,90) formulado com manteiga de karité, óleo de amêndoas, glicerina vegetal e d-pantenol.

Novidades para o corpo

Coleção Limoeiro | The Body Shop

A The Body Shop chega com uma nova coleção com essência de limoeiro, contando com um aroma floral e cítrico apimentado, perfeito para essas ondas de calor. A coleção contém um gel de limpeza corporal formulado com extrato de Flor do Limoeiro e Aloe Vera Orgânico (Shower Gel Flor do Limoeiro, The Body Shop – R$64,90). E é claro que não podemos deixar a pele sem hidratação, contando com um gel líquido que promete hidratar a pele por 24 horas, com 95% de sua formulação a partir de origem natural (Body Yogurt Flor do Limoeiro, Flor do Limoeiro R$89,90).

Por fim, para concentrar ainda mais a essência de flor de limoeiro, disponibilizaram um mist facial e corporal que deixa a pele brilhante, aromatizada e, claro, hidratada (Mist Facial e Corporal Flor do Limoeiro, The Body Shop – R$99,90).

Ameixa Dourada | O Boticário

A Nativa SPA, de O Boticário, chega com sua mais nova coleção: Ameixa Dourada. Contando com 10 itens, a coleção possui uma loção desodorante hidratante corporal (a partir de R$46,90) marcada por óleo de quinoa e aroma de ameixa, além de um esfoliante corporal (R$55,90), que promete renovar todas as células da pele. Já o desodorante body splash (R$63,90), prolongando o frescor e a perfumação, além disso conta com um duo de sabonetes em barra (19,90) e creme para mãos (R$36,90).

No ramo da inovação, a marca chega com um creme antiatrito (R$39,90) inédito, prevenindo assaduras causadas pelo suor e atrito em áreas como coxas e abaixo dos seios, durante seis horas. Além disso, os cabelos também ganham destaque na coleção com um sérum de reconstrução (R$45,90) para produtos danificados, ademais de um shampoo de reconstrução (R$36,90) e uma máscara condicionante de reconstrução (R$47,90).

Loção Radiante Desodorante Corporal Nativa Spa Ameixa Dourada Compre agora: O Boticário - R$ 54,90

Papai Noel está chegando!

Com o fim de novembro, já começamos a ficar de olho nas promoções e kits de presentes que possamos colocar embaixo da árvore, e se tem uma indústria que sabe fazer bons bundles natalinos para as amantes de maquiagem, é o ramo de beleza. Desde calendários adventícios até coleções que reúnem os produtos que geraram maior fervor nas redes sociais, a gente também reuniu ótimas opções que comemoram a magia do Natal.

NARS | The Holiday Collection – Spark the Party

A NARS, uma das favoritas entre as beauty gurus, chegou com suas novidades natalinas durante o mês de novembro. A marca criou uma coleção de edição limitada para o visual das festas de fim de ano, celebrando com brilho e mais brilho para ser o centro das atenções entre todos os presentes. O lançamento contém uma paleta com seis tons de blush que contam com a tecnologia light reflecting, cintilando desde o rosa metálico até o pêssego acetinado (All The Glitters Light Reflecting Cheek Palette, Sephora).

A coleção também chega com um kit exclusivo das três tonalidades do blush hit no Tiktok (Invite Only Mini Afterglow Liquid Blush Set, Sephora), além de um duo para arrasar nos cílios, que inclui uma máscara em tamanho normal e uma miniatura (Private Party Climax Mascara Duo, Sephora). E para finalizar a noite, uma paleta de sombras nove cores que variam entre acabamentos cintilantes, opacos, metálicos e brilhantes (Endless Nights Eyeshadow Palette, Sephora).