Sombra no canto interno do olho dá charme e alegra o olhar

Nove sombras selecionadas e especialmente reunidas para criar olhos impactantes, acomodadas em uma embalagem portátil quadrada, que vai te acompanhar para onde você for. 👀 Inspire-se e recrie este look com a paleta Burgundy Times Nine, composta de tons borgonha de acabamentos cintilantes, matte e acetinados. Excelentes para esfumar, essas sombras podem ser usadas secas ou molhadas, para proporcionar diferentes efeitos. Encontre online, pelo link do nosso perfil, ou consulte a disponibilidade na loja física de sua preferência. Look assinado por nossa Senior Artist @f.a.b.i.a.n.a.g.o.m.e.s #OlhoMAC

A post shared by M·A·C Cosmetics BR (@maccosmeticsbrasil) on Feb 20, 2018 at 11:12am PST