Depois do rosa millennial protagonizar as tendências de beleza, moda e decoração dos últimos meses, podemos esperar um novo queridinho para os dias ensolarados. O tom coral, próximo do laranja, promete ser a cor mais quente do verão.

Apesar das várias opções de batons, blushes e esmaltes, é na sombra que revela sua força. Por ser da cartela das nuances quentes, é capaz de realçar todas as cores de olhos, do verde ao castanho. Além, é claro, de combinar perfeitamente com o bronzeado típico da estação.

Para arrasar, mantenha o olhar como grande destaque. Prepare a pele com uma base de cobertura luminosa: ela garante o aspecto saudável e fica ainda mais natural com o passar do dia — ponto positivo para os meses de alta temperatura. Nas têmporas, capriche no iluminador de fundo dourado. Finalize com batons próximos ao nude ou lance mão de um gloss transparente.

Para copiar já:

Sombra compacta, cor Miragem, da Yes Cosmetics. R$19,90*

Sombra unitária, cor 15, da Natura Aquarela. R$29,90*

Sombra compacta, cor Suspiciously Sweet, da M.A.C. R$76*

Sombra compacta, cor Laranjeón, da Quem Disse Berenice?. R$25,90*

*Preços pesquisados em agosto de 2017.