Make com brilho: 5 inspirações para sair à noite

Se o clima de Carnaval já contagiou você, aproveite para fugir do comum na hora de fazer o make. A dica é experimentar novas cores, texturas e, claro, muuuito brilho.

Veja essas inspirações cheias de estilo e copie já!

1.Olho metalizado O prata é um tom coringa e perfeito para quem quer se jogar no brilho com moderação. Para deixar o look moderno, preencha toda a extensão das pálpebras com uma sombra metalizada e siga até o cantinho interno dos olhos, sem economizar produto!

2. Glitter dourado Abaixo, um ótimo exemplo de como usar glitter fora da Avenida (ou dos blocos, micareta…). Por baixo, faça um esfumado leve com sombra marrom e aplique as partículas de brilho com os dedos, dando leves batidinhas para acertar a medida.

3. Brilho discreto Se você quer apostar na tendência de forma mais sutil, experimente uma sombra cremosa com cintilância bem clarinha, sem mais nenhuma informação nos olhos (só máscara para cílios, para definir os fiozinhos). Arremate com um batom colorido e voilà: pronta para arrasar!

4. Metalizado colorido A sombra verde está com tudo! Melhor ainda se for no acabamento metalizado. Combine com um esfumado leve (preto ou marrom) e batom nude para um make moderno e elegante.

5. Glitter com glamour Para arrasar em uma festa mais chique ou mesmo na balada, a dica é investir no “olho tudo” – com direito a muito brilho! Faça um esfumado preto e arremate com sombra metalizada chumbo, uma versão “mais noite” que a prata. Finalize com cílios postiços de volume e bastante máscara para cílios por cima. Esta é a hora de ousar um pouco mais e investir em um batom líquido cor de boca, também metalizado.