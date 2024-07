Simple Organic é primeira brasileira a patrocinar a Copenhagen Fashion Week

A Simple Organic será a primeira marca brasileira a patrocinar o Copenhagen Fashion Week. Referência em beleza limpa e sustentável, a empresa estreou na SPFW, em 2017, e participou da NYFW em 2021, ao lado de Patricia Bonaldi. A novidade agora é patrocinar a semana de moda que norteia a sustentabilidade no setor.

A marca nasceu depois de Patrícia Lima se tornar mãe. “Pensei no mundo em que minha filha iria viver e em qual legado estava deixando para ela”, explica. Da reflexão, começou o sonho de criar a Simple Organic, empresa de beleza limpa e sustentável.

Desde o começo, desejava a internacionalização do negócio. ”Queria criar uma empresa global, mas com ingredientes brasileiros”, lembra Patrícia. Apesar desse interesse, a lacuna de negócios sustentáveis na indústria de beleza do Brasil puxou a prioridade para o nacional.

“Quando você entra no mercado, tudo muda. Vi que o Brasil tinha um espaço de crescimento grande em beleza sustentável, um nicho que ninguém estava ocupando da forma como fazemos”, lembra.

Com preços justos, produtos de qualidade e estratégias de marketing bem preparadas, caiu no gosto do público. “Nunca quis uma marca nichada, meu desejo é que a sustentabilidade chegue para todos.”

Por que patrocinar a Copenhagen Fashion Week?

Depois de colocar a Simple Organic no centro do mercado de beleza nacional, competindo com marcas que sequer têm a sustentabilidade como prioridade, Patrícia entendeu a importância de patrocinar a semana de moda que mais atua para a preservação do meio ambiente. “Temos essa ligação em comum”, afirma a CEO sobre a preocupação com o planeta.

A brasileira é uma das pioneiras na fabricação de cosméticos limpos – aqueles que possuem fórmulas sem ingredientes danosos para a saúde, de origem ética e descarte responsável. Por outro lado, a semana de moda de Copenhagen tem se destacado internacionalmente por levantar a bandeira da sustentabilidade.

Desde 2018, o evento exige um rigoroso código de condutas para quem for apresentar suas coleções. Grade de tamanhos que ultrapasse o tradicional P, M e G, ter pelo menos 50% de materiais sustentáveis, não descartar peças de coleções passadas e evitar o uso de embalagens plásticas são algumas das regras.

“Foi uma surpresa boa para eles também, porque não haviam marcas de beleza limpa de qualquer outro lugar do mundo participando até então”, pontua Patrícia. Esse movimento ter início no Brasil é uma forma de encaixar o país no centro do debate mundial sobre o mercado de beleza sustentável.

A importância da marca na CPHFW para o Brasil

“Chegamos em um patamar onde o Brasil levanta uma bandeira de sustentabilidade que ninguém levantou ainda”, comenta a CEO sobre a importância de patrocinar o evento. É que o reconhecimento por seu trabalho acaba impactando a percepção sobre a indústria brasileira.

“Comemoramos as vitórias de quem nasce aqui, mas também existe a tendência de acreditar que o que é produzido dentro do Brasil é ruim. Mostrar nossa qualidade, participando de eventos desse patamar, por exemplo, é uma maneira de apresentar aos próprios brasileiros nosso poder”, esclarece Patrícia.

A visibilidade internacional para a beauty tech também conta. “O foco na Fashion Week é o holofote institucional da marca, apresentar nossos pilares de economia circular e impactos positivos, e os lançamentos serão feitos no segundo semestre”, diz. Entre as novidades, chegam o creme antiolheiras, a linha de skincare acessível e um gel para alinhar sobrancelha e cabelo.

O futuro da Simple Organic

Presente em multimarcas dos Estados Unidos e com operação digital, a marca mantém o desejo de alcançar o mundo inteiro, mas hoje caminha com calma para que esse passo aconteça na hora certa.

Nessa estrada, competir com empresas que não possuem a sustentabilidade como prioridade acaba sendo um obstáculo ‒ e a Simple Organic não parece ter medo de enfrentar essa disputa. “Competições com marcas sintéticas são desafiadoras, mas estamos construindo os melhores produtos e queremos fortalecer nossa liderança no mercado de beleza limpa.”

Patrícia segue com a vontade de fazer a diferença, e o slogan da Simple Organic mostra de onde vem essa motivação: “Somos mais do que uma marca, somos um movimento.” Entre os dias 5 e 9 de agosto, na Copenhagen Fashion Week, ela comprovará isso.

