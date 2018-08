Saiba como aproveitar ao máximo a máscara de cílios

A máscara de cílios é um item que está em todos os nécessaires, independentemente se quem usa quer um efeito cílios postiço, com os fios bem alongados e volumosos, ou apenas um realce no olhar natural.

Duda Molinos, maquiador oficial da SD MAKE •UP – marca de maquiagem do Grupo SD, responde as principais dúvidas sobre o assunto e compartilha dicas de como potencializar o uso da máscara de cílios para conseguir um efeito ainda mais marcante.

Em que momento da maquiagem a máscara de cílios deve ser aplicada?

Duda Molinos: Não existe uma regra específica que determine quando ela deve ser aplicada. Se será antes da sombra ou depois da base, isso não é muito relevante para o resultado final, embora o mais comum seja aplicar a base por último.

Quais os maiores erros na hora de aplicar um produto como esse?

Certamente o maior erro é aplicar o pincel logo após retirá-lo do bastão. É interessante tirar um pouco do excesso antes de aplicar a máscara para que não haja saturação. Vale lembrar também que, a cada aplicação, ela vai chegar úmida ao olho. Sendo assim, o ideal é dar um tempo de secagem entre as camadas.

Como aplicar sem “arrancar” a camada anterior?

Há um tempo de espera e ele é de extrema importância. Sem o período de secagem, os cílios ficam muito mais úmidos que o necessário. O intervalo entre a aplicação de camadas garante uma cobertura e uma definição da máscara muito mais potencializada, além de uma melhor separação dos fios.

O número de camadas influencia no resultado final?

Sim, dependendo do efeito desejado, existe uma quantidade saudável de camadas. Se você deseja um visual mais natural e delicado para os seus cílios, duas ou três camadas são mais do que suficiente. A aplicação excessiva pode criar grúmulos nos cílios, que é o que acontece quando se deseja um efeito mais marcante. Tudo depende do resultado que se quer: mais natural ou mais evidenciado.

O que fazer para não borrar na hora de aplicar nos cílios inferiores? E nos superiores?

Não existe uma fórmula infalível. O que precisa ser levado em consideração é o tempo de secagem entre uma camada e outra, além da quantidade de produto aplicada independentemente se é nos superiores ou nos inferiores.

O curvex deve ser aplicado antes ou depois da máscara?

O curvex sempre deve ser aplicado antes da máscara. Do contrário, existe o risco de os cílios grudarem no curvex (o que pode arrancar alguns deles). O uso do curvex é primordial para potencializar o volume, a curvatura e a perfeição do acabamento da máscara.

Como ter o efeito de cílios postiços e de cílios naturais?

Eu diria que atentar-se à quantidade de camadas é vital. De forma geral, para um efeito como o de cílios postiços, usa-se uma maior quantidade de camadas e, para cílios mais naturais, menos camadas. Outra dica bacana é aplicar a máscara na raiz dos cílios e não nas pontas. Aplicar o produto desde a raiz fornece um volume maior, sem a formação de grúmulos nas pontas.

