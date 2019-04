Ring light: o acessório que deixa a ‘selfie’ perfeita e virou febre

O ring light é um círculo de luzes de LED que virou febre entre influencers, blogueiras e youtubers. O acessório é perfeito para selfies, retratos e vídeos, já que seu efeito uniformiza a pele, não faz sombras na imagem e realça os olhos.

A luz também valoriza produtos com brilho, como iluminador e sombra e, por isso, muitos maquiadores aderiram à ring light para fotografar seu trabalho.

Com a popularização do produto, várias marcas lançaram suas versões, de diversos tamanhos e preços. As mais profissionais, que têm até tripé regulável, funcionam com bluetooth e possuem regulagem da iluminação podem custar mais de R$ 1000. As versões menores, de mesa, custam entre R$ 100 e R$ 200 e as para celular vão de R$ 20 a R$ 50. Elas podem ser compradas online e também em grandes lojas de departamento.

E para quem quer economizar, no YouTube existem diversos tutoriais de como fazer sua própria ring light em casa, gastando menos e utilizando materiais simples, que vão desde papelão e caneta até madeira.

Confira alguns dos modelos disponíveis no mercado:

Kit Iluminador de Led Ring Light I Yongnuo Yn308 com Tripé

Ring Light de mesa, com suporte para celular

Ring light para celular

