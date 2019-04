Exposição De Peito Aberto fica até o fim desta semana em SP

Para quem mora (ou está de visita) em São Paulo, ainda da tempo de conferir a exposição “De Peito Aberto – a autoestima da mulher com câncer de mama, uma abordagem humanista”, do fotógrafo Hugo Lenzi em parceria com a jornalista Vera Golik, no Espaço Gabo, no Memorial da América Latina.

Até o dia 7 de abril, próximo domingo, o Memorial da América Latina exibe o projeto com fotos que promovem a autoestima da mulher com câncer de mama. São histórias de mais de 50 mulheres e um homem retratados em todo o Brasil, entre 18 e 90 anos, de diversos países, origens, etnias e classes sociais, que enfrentam ou enfrentaram o câncer de mama. Com extrema sensibilidade dos autores, profundo conhecimento no assunto e muito engajamento, o projeto mostra a doença sob uma perspectiva mais humana.

Os idealizadores da De Peito Aberto já somam mais de 40 exposições e 160 palestras pelo Brasil e ao redor do mundo, totalizando em mais de oito milhões de visitantes, além daqueles impactados pelas mídias sociais. A meta do projeto é estimular uma nova conduta em relação ao enfrentamento do câncer de mama e oferecer informação de qualidade sobre a doença.

SERVIÇO

De Peito Aberto – a autoestima da mulher com câncer de mama, uma abordagem humanista

De 8 de março a 7 de abril

De terça a domingo das 09h às 18h

Espaço Gabo (Portões 8, 9 e 13)

Memorial da América Latina | Metrô Barra Funda

Entrada Gratuita

