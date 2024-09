Tônico de pepino e mais: 5 receitas caseiras de skincare

O cuidado com a pele vem se tornando cada vez mais importante na rotina diária de muitas pessoas. Porém, os produtos indicados são bem salgados para o orçamento de muitos. Por isso, vamos te dar algumas dicas e sugestões de receitas com itens que você com certeza tem na sua cozinha para ajudar a sua pele!

Importante ressaltar que são apenas sugestões, nenhum produto farmacêutico deve ser substituído por produtos caseiros. Também é essencial passar por uma consulta com um dermatologista que vai te indicar produtos adequados para o seu tipo de pele e suas necessidades.

Os tônicos são produtos geralmente à base de água, e que são usados como adicionais aos sabonetes, eliminando resíduos que eles normalmente não conseguem retirar, como a maquiagem e protetor solar. Eles promovem uma limpeza profunda, sem agredir a pele e não estimulam a produção de oleosidade.

Confira uma lista de 5 tônicos caseiros para ajudar a sua pele:

1. Tônico de Pepino

Essa receita reduz a oleosidade, o tamanho dos poros e deixa a sua pele muito mais brilhante. Bata um pepino no liquidificador, caso queira mais líquido adicione um pouco de água, passe por uma peneira forrada com gaze para retirar os resíduos. Com o líquido que escorrer, passe no rosto e colo com o auxílio de um algodão. Sugerido deixar por 15 minutos na pele para evitar irritação.

2. Tônico de Chá Verde

Com 100g de chá e meio litro de água e deixe descansar por uma hora. Depois coe e com um algodão passe no rosto em movimentos circulares evitando a região dos olhos. Seus principais benefícios são a ação antioxidante, anti-inflamatória e antimicrobiana.

3. Tônico de Camomila

Ferva 30g de camomila em uma xícara de água e deixe por 10 minutos. Coloque na geladeira para esfriar e já pode usar. Essa receita tem benefícios curativos, além de acalmar e refrescar a sua pele, principalmente com esse tempo seco.

4. Tônico de Cenoura

O vegetal muito rico em betacaroteno, pigmento natural, ajuda a dar mais brilho e cor para a sua pele. A receita é bem simples, apenas fazer um suco de cenoura com água e coar. Guarde na geladeira, seu uso gelado é mais indicado.

5. Tônico de Arroz

Essa receita é ótima para rejuvenescer o seu rosto. Deixe uma xícara de arroz descansando em um copo d’água durante a noite. Ele irá soltar amido mas também propriedades deixar a pele macia, com os poros fechados e aliviando irritações. A água de arroz pode ser aplicada com um algodão ou com um borrifador.

