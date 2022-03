Menos é mais: facilite sua rotina com produtos multifuncionais

Cachos brilhantes

O Magic Oil Umectante (R$89,90 na Época Cosméticos), da Lowel, é um finalizador para auxiliar na definição e hidratação dos cachos, e ainda livrar o penteado do frizz.

Barraca do beijo

O novo lip balm California Kissin (R$135, na Sephora), da Benefit, tem ácido hialurônico na composição, que garante maciez e hidratação aos lábios. Disponível em 16 cores, ele possui duração de 8 horas e é resistente aos beijos – fica a dica!

É nacional

Juntos, os benefícios do açaí + guaraná + melaço de cana + manteiga de tucumã garantem brilho e nutrição. Nada melhor para tratar dos fios secos e sem vida que o creme Coquetel Brasil (R$8,90), da Skala.

Toque perfeito

Desembaraça o cabelo, reduz o frizz e deixa os cabelos sedosos e maleáveis? Sim, o condicionador NutriCurls Cleaning Conditioner (R$100), da Wella Professionals, faz tudo isso (e em apenas 30 segundos).

Muito viço

Se o problema é pele ressecada, o Hydro Boost (R$119,99), da Neutrogena, pode te ajudar. Ele é um sérum hidratante concentrado capaz de proteger a barreira cutânea contra a perda de água, sem deixar a pele oleosa.

Pele glow

Com tecnologia multichrome, o Gel Lacquer (R$39,90), da Natura, é um gloss para olhos, rosto e lábios. A parte mais legal é o acabamento laqueado, que irradia cores diferentes de acordo com a posição de quem te olha.

Renovada, ela

Se sua pele pede um produto que disfarce as manchas e deixe aquele efeito aveludado, o Mousse Multifuncional Blur (R$202 na Época Cosméticos), da Be Belle, é a pedida. Ele protege contra os raios UV, combate o fotoenvelhecimento e ainda hidrata.

A pele é a estrela

Novidade quente para quem ama preparar a pele antes da maquiagem. O Hidratante Antioxidante Vitamina C (R$49,99), da Renew, melhora as linhas finas do rosto, ilumina a pele e hidrata por 24h – e com proteção solar!

Rotina otimizada

Pensando nos processos de autocuidado, o Boticário desenvolveu este óleo multibenefícios para a pele, rosto e cabelos. O Nativa Spa Rosé (R$72,90) tem fórmula vegana com extrato de rosas e blend de óleos essenciais para cuidar da vitalidade da pele e reduzir a quebra dos fios.

A cara no sol

Uma das coisas mais importantes no cuidado com a pele é o protetor solar. Mas nem todo mundo lembra dessa etapa na hora de preparar a make. O Protetor Solar & Primer, (R$89,90), da Skelt, cuida disso por você, com FPS 45 e textura em gel.

Vai com tudo

Tudo mesmo! Olhos, boca e bochecha ganham aquela corzinha de saúde com o Cheek to Cheek (R$23,90), da Ruby Rose. A textura leve e hidratante do blush líquido vem nas cores Caramel Candy, Strawberry Pie, Pumpkin Cake, Sweet Peach e Bubblegum.

Tipo Euphoria

Investir nos olhos coloridos virou tendência. Aposte no lápis 24h Drama Liqui-Pencil (R$189), da Lancôme, para realçar a linha d’água ou inovar no clássico gatinho. O produto também possui dois acabamentos: matte e glitter.