5 provas de que maquiagens com pedrinhas podem fazer parte do dia a dia

Strass o ano inteiro é possível! Um desafio foi lançado: como usar maquiagens com pedrinhas no dia a dia? Parece uma proposta arriscada, mas temos imagens para comprovar que nem tanto. Não é preciso encher o rosto de pedrarias para entrar nessa onda, ok? Você pode usar o adorno estrategicamente para iluminar pontos nos olhos, fazer um delineado que foge do básico ou, ainda, trazer mais brilho para seu make.

Pedrinhas no delineado gatinho

Enjoada de fazer todos os dias o mesmo delineado gatinho? As pedrinhas, em formato de pérola ou iridescentes, dão outro acabamento para a maquiagem. Você pode colocar os strass na metade do traço, ou nele inteiro, vai de acordo com o gosto. Diz aí se os olhos não ficaram ainda mais marcantes?

Maquiagem com pedrinhas no delineado

Caso queira inovar ainda mais no delineado, temos a versão em strass. Fica delicado e exige menos trabalho do que o gatinho, é preciso apenas definir o desenho e colar as pedrinhas. É só caprichar na máscara para cílios e pronto, olhar de milhões.

Maquiagem com pedrinhas: ponto de luz

Achou muito ousado o delineado com pedrinhas e quer algo mais simples? Assim como algumas pessoas gostam de fazer um pontinho preto no meio dos cílios inferiores, o strass também traz um charme quando colocado dessa forma. E ainda cria um ponto de luz nos olhos.

Olhos ainda mais brilhantes

Ok, agora o item anterior foi básico demais? Temos o meio termo. Com a pele glow, você pode deixar a maquiagem mais brilhante com pedrinhas no canto superior dos olhos. Ou, ainda, pode fazer o mesmo na parte inferior, como na foto abaixo:

As pedrinhas foram aprovadas para maquiagens do dia a dia?