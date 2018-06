Pintar cada unha de uma cor é a nova tendência de beleza

Para você, usar uma cor de esmalte diferente em cada unha soa como brincadeira de criança? Pois saiba que essa é a tendência do momento para manicure.

A ideia veio das coreanas, entre elas a marca Trou de Lapin, que lançou kits de esmaltes com diferentes nuances. Eles poderiam ser usados separadamente, é claro, mas a apresentação com mãos multicoloridas ficou tão atraente que caiu no gosto das seguidoras.

Em tempos de redes sociais, foi um pulo para chegar aqui. No Brasil, famosas já aderiram à tendência, caso da atriz e influenciadora Júlia Faria.

Como usar unhas coloridas

Para aderir ao visual, aposte no truque do tom sobre tom, escolhendo cores da mesma família (do coral ao vermelho ou do rosa ao vinho, por exemplo). Vale ainda explorar combinações ousadas, mas que conversem entre si – que tal uma gama de terrosos, por exemplo?

Inspire-se em algumas cartelas:

