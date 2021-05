10 sugestões de perfumes para acertar no presente de Dia das Mães

Com o Dia das Mães se aproximando, a tendência é que a busca por novas ideias de presentes cresça, mas nós somos incapazes de abrir mão de alguns lembranças clássicas, como o perfume.

A ligação das colônias com o hábito de presentear pode ser explicada pela forma que o nosso psicológico reage ao sentir uma fragrância específica. “Este perfume tem cheiro de mãe” e “esta colônia me lembra a casa da minha avó” são algumas reações comuns de quando entramos em contato com algum aroma que desperta o nosso lado emocional.

“Tem cheiros que se conectam diretamente com a nossa cultura pessoal, história e memórias”, diz uma das principais referências em perfumaria, Roger Schmid, coordenador de Inovação Internacional do Grupo Natura & Co.

Além de ser recomendável para quem quer manter essas memórias, a opção de presente também é muito indicada para quem quer inovar. A todo momento, nos deparamos com fragrâncias que abrem portas para novas possibilidades e despertam em nós a curiosidade, que também vem carregada de sensações e, consequentemente, recuperam lembranças.

Vale ressaltar que, se possível, é bom ter várias opções disponíveis. “Perfume deve ser um prazer e uma alegria. A sugestão é não ter medo de brincar”, aconselha Roger, que enxerga o mercado da perfumaria muito mais criativo e livre após a pandemia.

“Do mesmo jeito que você sai de casa de calça ou saia, que você decide de comer um sushi ou uma lasanha, você pode ter essa escolha com perfumes também.”

Dos clássicos aos lançamentos, confira abaixo uma seleção de 10 perfumes para não só presentear sua mãe, mas também criar novas memórias e fortalecer as já existentes com ela.

1. Colônia Ninfa das Águas | R$159,90*| L’Occitane au Brasil – Compre Aqui

2. Elysée Succès Eau de Parfum | R$249,90*| O Boticário – Compre Aqui

Continua após a publicidade

3. Perfume Hype for Her +Pocket 15ml | R$115,90*| Hinode – Compre Aqui

4. Perfume Carolina Herrera 212 VIP Rosé | R$319,90*| Renner – Compre Aqui

5. Colônia Floratta Simple Love | R$109,90*| O Boticário – Compre Aqui

1. Colônia Flor de Carambola | R$119,90*| L’Occitane au Brasil – Compre Aqui

2. Parfum Luna Valentia | R$144,90*| Natura – Compre Aqui

3. Eau de Toilette Rose Calisson |R$379,00*| L’Occitane – Compre Aqui

4. Parfum Ilía Flor de Laranjeira | R$129,90*| Natura – Compre Aqui

5. La Vie Est Belle – Lancôme | R$ 271,15*| Época – Compre Aqui

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na sexta-feira (30) e podem estar sujeitos a alterações.