Calor, suor e muita diversão podem ameaçar a sua maquiagem. Não se trata de algo grave, é claro, mas alguns produtos são capazes de combater os efeitos da transpiração e da passagem do dia. Confira:

PRIMERS

Comece por ele. Além de facilitar o deslizar do pincel na hora de passar a base, o primer fecha os poros e evita que a pele absorva a maquiagem. O resultado é um acabamento perfeito, sem ressecamento ou excesso de oleosidade.

Prefira ainda aqueles com acabamento siliconado: dá para levar na bolsa e aplicar com batidinhas na “zona T” ao longo do dia para amenizar o brilho indesejado.

Alisador instantâneo Blur Mágico, L’Oréal. R$

2. Spray Pré-Maquiagem Photo Finish Primer Water, Smashbox. R$179,00.

3. Pré Maquiagem Photoready Perfecting Primer, Revlon. R$69,90.

FIXADORES

Perfeitos para aplicar tanto antes, quanto durante e depois de finalizar a maquiagem. Sim, você pode fazer várias camadas intermediárias, basta deixar que sequem perfeitamente entre elas. Além de segurar tudo no lugar, ainda alivia as marcações de base e corretivo.