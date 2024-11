Os melhores perfumes com desconto na Black Friday

A Black Friday chegou e é a oportunidade perfeita para garantir seu perfume favorito com preços imperdíveis! Sabemos que as fragrâncias de qualidade podem ter um preço mais elevado. Mas nessa data, os descontos são mais altos e você pode economizar com uma grande redução de valor.

Selecionamos as melhores ofertas para você aproveitar e adquirir seu novo perfume com o melhor custo-benefício! Confira:

Lancôme Idôle Com notas de rosa e jasmim, o clássico está com mais de 15% de desconto. Compre agora: Amazon - R$ 240,90

Calvin Klein Eternity Água de coco, notas aquáticas, sândalo e lavanda compõem a fragrância fresca que está com 25% de desconto. Compre agora: Sephora - R$ 156,75

Jo Malone Sunlit Com peras, copaíba e cumaru, a fragrância de beira-mar conta com 30% de desconto.

Compre agora: Sephora - R$ 682,50

Burberry Goddess Intense A fragrância amadeirada está com 15% de desconto.

Compre agora: Sephora - R$ 490,00

Giorgio Armani Sí Com patchouli e groselha negra, o perfume está com 15% de desconto.

Compre agora: Sephora - R$ 695,00

Mist Sol de Janeiro A tendência tropical com pêssego, leite de coco e pétalas conta com 35% de desconto.

Compre agora: Sephora - R$ 122,00

Colônia Hello! Hello! Baunilha, avelã e chocolate compõem a colônia doce com 5% de desconto. Compre agora: Amazon - R$ 71,90

