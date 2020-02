O esmalte ideal para cada tom de pele

A brasileira nunca usou tanto esmalte como nos últimos anos. O Brasil ganhou até o posto de segundo maior consumidor do produto no mundo – atrás somente dos Estados Unidos. Para ter ideia dessa febre, no mês de setembro, 8 dos 10 cosméticos mais procurados pelas telespectadoras na Rede Globo foram esmaltes. Quer ficar na moda? Saiba quais cores caem melhor em você:

Sheron Menezes e Mariana Rios

Foto: Divulgação/ Rede Globo

1. Pele negra

Sortuda como a Sheron Menezes, você pode tudo – dos esmaltes vibrantes aos claríssimos. Aproveite!

2. Pele morena

Esmaltes amarelos não são para mulheres de pele amarela como Mariana Rios, pois não contrastam com a sua pele. As nuances de rosa, coral, vermelho e fúcsia são as que mais se sobressaem.

Mayana Moura e Milena Toscano

Foto: Divulgação/ Rede Globo

3. Pele clara

Prefira os matizes escuros se você é branquinha e tem cabelo e olhos castanhos como Mayana Moura.

4. Pele claríssima

Se você tem a pele branca, olhos claros e cabelo loiro, como Melina Toscano, aposte nos tons abertos, que valorizam o seu tipo. Fuja dos amarelos densos, que deixam as mãos pálidas.