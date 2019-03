Como aumentar o volume dos lábios em 4 passos simples

Marca registrada de famosas como Angelina Jolie e Kylie Jenner, os lábios volumosos estão na lista de desejos de muitas mulheres. E não faltam técnicas para possibilitar o resultado dos sonhos, sejam elas naturais ou cirúrgicas.

Para aquelas que desejam algo mais prático ou que não querem enfrentar as agulhas do preenchimento, separamos 4 métodos e produtos simples* que podem ser aplicados em casa.

Esfoliação com canela

Nesta mini-receita, você só precisará de dois ingredientes: canela em pó e azeite de oliva. Em um potinho, junte uma colher de sopa de azeite com uma colher de chá da canela, misture bem e aplique sobre os lábios limpos. Você pode usar uma escova de dentes de cerdas duras para esfoliar a região, esfregando em movimentos circulares por cerca de dois minutos. Em seguida, retire bem o produto e aplique um balm hidratante.

Pout-O-Matic

Caso não seja adepta do “Faça você mesmo”, essa é a opção indicada. Com efeito semelhante ao método anterior, esse aparelho promete esfoliar e estimular a circulação sanguínea nos lábios, promovendo hidratação e volume simultaneamente. De aparência e utilização similar à uma escova de dentes elétrica, o Pout-O-Matic vem acompanhado de um balm granuloso que deve ser aplicado anteriormente ao uso do aparelho. Disponível para compra na Amazon, o kit custa aproximadamente 200 reais.

Batom Volumão

Com 10 opções de tons e custo de 45 reais, o Batom Volumão da ‘Quem Disse Berenice’ garante possuir efeitos a curto e longo prazo. Após a aplicação imediata, o produto preenche os vincos dos lábios, criando uma aparência instantânea de maior volume. A aplicação contínua por 45 dias promete efeito mais duradouro, além de dar firmeza e aumentar a produção de colágeno e elastina do local.

Contorno Labial

A combinação de batom comum e lápis de contorno labial também pode fazer maravilhas. Com lápis de cor semelhante ao batom escolhido, traceje o contorno dos lábios, desenhando uma linha um pouco maior que a natural. Em seguida, preencha a boca com o batom ou até mesmo o próprio lápis. Bastante prática, a técnica pode ser aplicada em pouquíssimo tempo e cria um efeito maravilhoso. Mas cuidado: um traço exagerado pode deixar a aparência artificial demais.

*Os efeitos conquistados em cada método possuem duração temporária

