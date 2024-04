7 inspirações para aderir à tendência da nail art amarelq

O amarelo está sendo uma das cores mais buscadas na internet, seja para a decoração de casa ou para as unhas, e é claro que todos já estamos indo atrás de incorporar a cor da cabeça aos pés. Quer apostar na tendência? Separamos 7 inspirações para aderir à tendência da nail art amarela, das mais clássicas às atrevidas.

E por que escolher o amarelo para a esmaltação? A cor é conhecida por ser a representação da alegria, do entusiasmo e da determinação, e se tem algo que precisamos para o nosso dia a dia é uma pitada de positividade, então que seja através das unhas, não é mesmo?

Além disso, devido à grande gama de tonalidades, o amarelo pode ser empregado para decorações mais vibrantes ou elegantes. Veja:

Unha amarela perolada

O efeito perolado vem se tornando cada vez mais popular, tanto nas unhas quanto na maquiagem, e busca sempre trazer um toque cintilante ao seu look.

Continua após a publicidade

Para recriar, escolha a sua tonalidade de esmalte amarelo preferida, e passe nas unhas. Quando estiverem totalmente secas, aplique uma camada de pó cromado branco ou, inclusive, amarelo – mas, caso você não tenha o pó em mãos, aplique sombra de olhos cintilante. E, por fim, finalize a esmaltação com uma top coat transparente.

Para quem curte esmaltações mais clássicas, as tonalidades claras são a opção mais segura, enquanto tons escuros garantem uma unha ousada e elegante.

Nail art amarela com ondulações

Em busca de um desenho mais abstrato nas unhas? Se você é fã de nail art, mas não tem muita aptidão ou paciência para fazer desenhos delicados, as ondulações são ideais, além de te darem a oportunidade de explorar leves toques da cor, caso você não seja a maior amante de amarelo.

Continua após a publicidade

Mismatched nails amarelas

Se tem uma tendência que vem ganhando força no mundo das unhas, é a descombinação dos desenhos – as chamadas mismatched nails – é uma ótima oportunidade de testar a cor!

Vale combinar com o esmalte preto, que é um clássico.

Nail art ombré amarela

O estilo ombré – isto é, quando a unha começa em um tom mais escuro e vai ficando mais clara em uma espécie de degradê, – é um dos grandes clássicos no universo das esmaltações e, o melhor, é que pode ser adaptado para qualquer cor, incluindo o amarelo.

O efeito é facilmente criado com uma esponja. Basta aplicar o esmalte nela, com partes mais claras e mais escuras, e transferir para as unhas com leves batidinhas.

Unha amarela brilhante

Essa unha é, definitivamente, para quem curte uma esmaltação chamativa e estilosa. E é simples de fazer: aplique um esmalte dourado ou amarelo com partículas de brilho em todas as unhas e espere secar.

Continua após a publicidade

Em seguida, desenhe algumas estrelas – com um esmalte complementar, como o rosa – na unha, e finalize com um top coat transparente. E agora você está pronta para que suas unhas sejam o centro das atenções.

Francesinhas amarelas

Sim, não poderíamos deixar de trazer as francesinhas para a lista. Ao invés de ficar nas brancas que todos já esperam, que tal sacudir as opções e fazer uma francesinha amarela?

Nail art amarela com corações

Se você gosta de colocar a criatividade em jogo, essa é a nail art perfeita para você incorporar o amarelo na rotina.

Para recriar, passe esmalte amarelo no dedo mindinho, e faça francesinhas rosadas. Complete com corações nas duas cores.

Agora sim, hora de se jogar no amarelo.