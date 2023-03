Estações: o que deve mudar na rotina de cuidado com a pele

Você sabia que, com a mudança das estações, também devemos estar preparados para alterar alguns cuidados e hábitos com a nossa pele? Como o corpo reage às alterações na temperatura, é preciso adaptar o skincare para suprir as necessidades específicas de cada uma e manter a beleza e saúde em dia. Conversamos com a dermatologista, Caroline Aguiar, para entender quais as necessidades de mudanças que a troca de estações exige. Vamos juntas?

Cuidados com a pele no verão

Apesar de estarmos adentrando uma estação que costuma ser seca, as chuvas estão tomando conta de todo o país e a umidade do ar se mantém alta – uma característica comum do verão. De acordo com Caroline, em climas úmidos a pele tem tendência a produzir mais suor e oleosidade, o que pode favorecer a proliferação de bactérias e surgimento de doenças como a acne. Portanto, nesses casos, é importante investir em uma rotina de skincare direcionada à peles oleosas, com produtos oil free e de toque seco, que ajudam no controle de oleosidade como por exemplo, o ácido salicílico.

Cuidados com a pele no inverno

Durante o inverno, a umidade do ar baixa e as temperaturas mais frias levam à diminuição da transpiração e, consequentemente, a pele fica mais ressecada. “Tomamos banhos mais quentes e isso retira a hidratação e proteção lipídica natural da pele, gerando uma pele sem brilho e com tendência à descamação”, explica a dermatologista.

Além disso, quando ficamos com baixa hidratação na pele, é comum que as peles, mesmo ressecadas, fiquem acneicas por conta da produção excessiva de sebo do corpo na tentativa de repor sua hidratação natural. Portanto, mesmo as peles que costumam ter tendência à oleosidade devem receber hidratante ao longo do dia.

Para não correr o risco da desidratação, Caroline ressalta que alguns cuidados são extremamente necessários. São eles:

Evitar banhos muito quentes e prolongados;

Trocar os sabonetes comuns pelos chamados syndets, que são produtos que fazem uma limpeza mais suave na pele;

Não utilizar buchas;

E o principal: hidratar a pele pelo menos 2x ao dia, sendo uma dessas vezes, logo após o banho, pois ocorre uma melhor penetração do produto hidratante.

Protetor solar: aliado para todas as estações

E não é porque o dia está nublado que devemos pular a etapa do protetor solar na skincare. “A radiação ultravioleta continua agindo em nossa pele e ainda é capaz de provocar danos às células do tecido. Por isso, a recomendação de uso do protetor solar ocorre independentemente das estações do ano”, conta a médica.

Temperatura ideal

O banho quente é o maior inimigo do nosso cuidado com a pele no inverno: ele altera a barreira de proteção cutânea e remove a oleosidade natural da pele, o que gera ressecamento e pode predispor a infecções, urticária, piora da acne e caspa.

A especialista defende que nessa época, o banho ideal para a pele é o banho morno. “Entre 29 e 37 graus, mas, de qualquer forma, é importante que o banho não seja por um tempo muito prolongado.”

“O banho quente altera a barreira de proteção da pele, favorecendo a proliferação de bactérias, dilatação dos poros e desidratação da pele. Para tentar compensar isso, as glândulas sebáceas tendem a produzir mais oleosidade. Tudo isso culmina em uma piora de acne. O ideal é evitar banhos muito quentes e prolongados e investir em uma rotina de skincare com produtos próprios para a pele acneica”, reforça

