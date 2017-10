No mês em que lança a campanha #EuTenhoDireito, CLAUDIA estimula você a se libertar de velhos conceitos – em qualquer campo da vida.

A miss Brasil Be Emotion 2017, Monalysa Alcântara – que não se deixa intimidar por eles –, mostra que você pode (e deve) usar a maquiagem que quiser. Vamos nessa?

Batom vermelho a qualquer hora do dia

“Cansei de ouvir que batom vermelho não é coisa de mulher séria, mas eu gosto dele”, diz Monalysa Alcântara em seu primeiro editorial de fotos para uma revista feminina. As passarelas, celebridades e referências em moda e beleza do mundo todo provam que o medo de abusar da cor é bobagem. Não há razão para duvidar. O tom é elegante e capaz de levantar o visual em segundos. No trabalho ou em um jantar romântico, é sucesso garantido.

Blush bronzeador em todas as estações

Não é porque ele tem esse nome que você só pode usar para reproduzir o efeito de férias de verão. “O blush bronzeador é perfeito para destacar os contornos da face, igualar o tom do rosto ao do corpo ou simplesmente dar aquele ar de saúde”, diz o maquiador André Veloso, responsável pela produção da miss neste editorial. Cuidado, porém, com a dosagem do produto. Aplique aos poucos até conseguir o resultado desejado.

Olho tudo, boca tudo

Por muito tempo, maquiadores e especialistas em beleza disseram que o foco da make devia estar em um só lugar. Ou você caprichava na boca ou escolhia um olhar arrebatador. “Sou a favor de testar uma make nova a cada dia e nunca me prendi a padrões ou à censura”, conta Monalysa. “Nem me abalo quando ouço que algumas coisas não caem bem em mim. Se eu gostar, está valendo.” André Veloso sugere ousar com sombra azul e batom uva.

Sombra colorida não importa a idade

Aos poucos, as clássicas paletas com as cores de marrom, preto, dourado e nude vão dando espaço para as sombras coloridas, especialmente nos tons de azul, rosa e vermelho. Mulheres de todas as faixas etárias estão adotando essas tonalidades mais divertidas, antes associadas às adolescentes. O maquiador André Veloso usou em Monalysa uma versão perolada de forma minimalista (sem complemento e esfumada), com pele iluminada e leve brilho nos lábios.

Esmalte preto no trabalho

“Já fui descartada de um trabalho como modelo com a alegação de que as roupas pretas não serviam para meu tom de pele”, revela Monalysa, que ouviu o mesmo sobre maquiagem e esmalte dessa cor. “Recomendavam opções discretas para eu ter mais chances”, lembra. Basta olhar a foto para notar o erro – ela está linda. O esmalte é um poderoso acessório, capaz de finalizar o look com charme, além de afirmar um estilo. Está aí a sugestão para você se jogar em infinitas possibilidades.

*Realização: Débora Islas • Beleza: André Veloso (CAPA MGT) • Styling: Maria Antonia Valladares • Produção: Fabiana Neves • Assistente de Beleza: Marcelo Duarte • Tratamento de imagens: Tulik imagens