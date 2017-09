Maquiador da Dior ensina a fazer makes metalizadas incríveis

As makes metalizadas chegaram com tudo e conquistaram o rosto de milhares, mas a dúvida de como e quando usar um batom ou sombra ainda pairam no ar.

Por isso, além de selecionarmos produtos para arrasar na tendência, também conversamos com o maquiador peruano Nicolás Berreteaga, do time da Dior, e pedimos que separasse algumas dicas para você usar tons metalizados mesmo em looks não futuristas. Confira!

PRATA FINA

Sombras líquidas dão um resultado intenso, evidenciando o efeito metalizado. “Como já são marcantes por si só, dispensam misturas de cores e outros complementos. Escolha um único tom, como o prateado”, diz o expert da Dior. O batom uva transmite ainda mais poder. Quer algo mais leve? Vá de balm hidratante nos lábios.

1. Addict Lip Maximer, Dior, R$ 149. 2. Sombra Cremosa 5 em 1, Soul, Eudora, R$ 26. 3. Sombra Líquida Brilhantina, Dailus, R$ 46. 4. Sombra unitária Prata, Koloss, R$ 10. 5. Sombra Grace Brilho Intenso, Contém 1g, R$ 18. 6. Pó Iluminador Silver, Catharine Hill, R$ 37,90. 7. Sombra Dual-Intensity Callisto, Nars, R$ 129.

MIX DOURADO

Para quem gosta de ousar, a dupla batom e sombra com acabamento metalizado deixa qualquer look com ar fashionista. O importante é que ambos sejam de tons próximos ou da mesma família de cores. “Para prolongar a duração do batom, use por baixo uma versão mate”, ensina Berreteaga.

1. Sombra Water Light Golg, Kiko Milano, R$ 79,90. 2. Sombra Mineral, Cobre, Bioart, R$ 54,20. 3. Batom Ruby Expresso, Kiss NY, R$ 10. 4. Sombra-Lápis Jumbo, Nyx Cosmetics, R$ 49. 5. Trio de Sombras Dourado, Natura Una, R$ 64. 6. Sombra Unitária, Búzios, Tracta, R$ 16. 7. Fluid Shadow, Phénix, Dior Addict, R$ 159. 8. Trio de Sombras Oh Honey, Mary Kay, R$ 42. 9. Sombra Scorpio, Urban Decay, R$ 129. 10. Pó Solto Star Lit, Make Up For Ever, R$ 99. 11. Pigmento para Olhos, Bronze Light, Make B. O Boticário, R$ 55.

AZUL INTENSO

E brilhante! O segredo destes olhos bem desenhados (e de efeito supermarcante) é a escolha do produto. Quanto mais pigmentada for a sombra, menor o risco de borrões. Usar um primer para olhos por baixo também facilita a aplicação. “O azul metalizado é superatual e destaca olhos castanhos”, diz o maquiador.

1. Sombra Azul Navy, Jequiti, R$ 16. 2. Sombras Refil, Azulês, Zuzulês e Prataço, Quem Disse, Berenice?, R$ 19,90. 3. Sombra Azul Petróleo, Marcelo Beauty, R$ 17. 4. Extra Dimension-Eye Shadow, Lunar, M.A.C, R$ 105. 5. Phyto 4 Ombres, Mistery, Sisley, R$ 295. 6. Sombra Uno, 06, Vult, R$ 13. 7. Pigmento Onix Azul, Toque de Natureza, R$ 35. 8. Shadow Tint, Big Blue e Massive Mifnight, Clinique, R$ 95. 9. Duo de Sombras, Imperdível, Mark, Avon, R$ 28. 10. Sombra 24 Horas, Tenacious Teal, Maybelline, R$ 53.

*Preços pesquisados em agosto, sujeitos a alteração. Confirme na loja antes de comprar.

**Beleza por Nicolás Berreteaga (Make) e André Mattos (Cabelo/Amuse-Ment); Modelos Brenda Queiroz e Angelita (Ford Models); Tratamento de imagens por Lucas Cobucci; Produção por Beatriz Lessa (Vestido prata, Carol Bassi; cardigã, Renner; body, Amaro; brincos, Balonè).