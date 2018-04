Misturinha boa: personalize os seus cosméticos em casa

Personalizar produtos conforme o gosto ou a necessidade é a nova mania de beleza. Misturar cosméticos para chegar em um resultado final perfeito a sua pele pode ser ideal ao invés de comprar diversos itens individuais.

Pronta para bancar a alquimista?

Confira algumas misturinhas ótimas para fazer com os novos produtos de beleza do mercado:

Fortalecida

Para manter ao máximo a capacidade antioxidante da vitamina C, a Mary Kay oferece o ativo puro em sachês (Activating Squares, 79 reais o kit com 12) – a substância só entra em ação em contato com a pele. Ao ser usada com o Sérum Corretor, da mesma linha (Timewise), potencializa o efeito anti-idade.

Ilumina!

Adicionado a bases de consistência líquida ou cremosa, o Fluido Tonalizante Honey Bronze, The Body Shop (179 reais), dá tom bronzeado. A textura, em gel, e a ausência de pigmentos cintilantes garantem resultado sutil e bem natural.

Três em um

Quando misturados, os óleos perfumados Inhale e Exhale, Lush (120 reais cada um), se transformam em uma terceira fragrância da marca, chamada Breath of God. Separadamente, aromatizam cremes neutros e até ambientes.

Hidratação 2.0

Para evitar o risco de misturas caseiras não darem certo quimicamente, a Salon Line criou o Amigo de Milho (16 reais), que turbina o poder de nutrição de suas máscaras. A força extra vem do amido de milho, da manteiga de karité e do D-pantenol.

Faça você mesma

A linha Fortalecedora Patuá, Natura Ekos, permite combinar a máscara (44 reais) com o ativo concentrado, presente nas Cápsulas Fortalecedoras (49 reais), aumentando seu poder nutritivo. A adição dos dois produtos ao óleo potencializa sua propriedade de dar maior resistência aos fios.

Multiefeitos

O batom Mate Veludo, Quem Disse, Berenice? (32 reais), deixa o make com aspecto profissional em segundos. Passe-o por cima de outro batom, de acabamento cremoso, e o resultado será o ombré lips, um degradê da cor. Superfashionista!

Química Pura

Curiosamente, o Leite de Imersão para Pés, Granado (42 reais), é um óleo que, quando misturado a água, ganha textura cremosa. Para um escalda-pés aromático, digno de spa, a qualquer momento do dia.

Brilho Extra

Para diminuir a quantidade de itens no seu nécessaire (sem precisar ficar por fora das tendências, claro), o Top Coat Labial Master Vinil, Maybelline (29 reais), transforma qualquer batom de acabamento mate em brilhante.

Para sua pele

Já imaginou deixar o hidratante, protetor solar ou anti-idade com a cor da sua base? Essa é a proposta do Blend it Yourself, Clinique (111 reais). Adicione gotinhas desse pigmento ao seu coméstico até atingir o tom que mais se aproxima ao de sua pele.

