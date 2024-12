Maquiagens e penteados para formatura: 8 inspirações deslumbrantes

Se você está prestes a se formar ou foi convidado para uma festa de formatura, saiba que penteados e maquiagens fazem toda diferença no visual. Seja para uma produção mais discreta ou uma composição mais elaborada, sempre há opções que combinam com o seu estilo. Por isso, reunimos inspirações para ajudar você a brilhar nesse momento especial! (Ah, e não esqueça de também dar uma conferida em nossas ideias de looks para a formatura).

Maquiagens para a formatura

Sombras brilhantes são ótima opção para a festa

Entre as opções de make para a festa de formatura, as sombras brilhantes realçam o olhar e complementam o visual. O acabamento glow, combinado com um batom em tonalidade clara, proporciona um toque sofisticado e harmonioso à produção.

Pele matte também funciona para a formatura

Para quem prefere a pele matte, essa opção pode ser incorporada à maquiagem de formatura. Além de oferecer um visual elegante, esse feito destaca-se pela maior durabilidade e resistência, mesmo em temperaturas mais elevadas.

Olhos marcados complementam o visual

Também é possível realçar a região dos olhos utilizando sombras em tons mais escuros. O contorno preto, por sua vez, é ideal para adicionar profundidade à maquiagem e destacar as íris mais escuras.

Destaque para os olhos dourados valoriza o make

Se você prefere um visual mais vibrante, a sombra dourada é uma excelente escolha para criar um look bonito. O contorno nos lábios, combinado com um delineado preto, adiciona sofisticação e complexidade à maquiagem.

Penteados para a formatura

Cabelo escovado e com volume para a festa de formatura

O cabelo escovado e volumoso é uma excelente opção para elevar sua produção. Uma referência clássica e sofisticada é o penteado icônico de Marilyn Monroe, que traz elegância e um toque de glamour.

Penteado para a formatura com cabelo preso

O cabelo preso é uma alternativa prática por oferecer mais liberdade para aproveitar a festa. Com esse penteado, você pode dançar, se divertir por horas e se mover com conforto, sem se preocupar com a aparência.

Coque é opção para a formatura

Seja baixo ou alto, o coque é uma possibilidade para a festa de formatura. Para um resultado ainda mais sofisticado, adicione uma finalização solta ou utilize o babyliss para criar ondas suaves.

Penteado Bantu Knots é opção para a formatura

O penteado Bantu Knots é uma ótima opção para cabelos cacheados ou crespos. Além de ser versátil, ele oferece liberdade para você aproveitar a festa com conforto e confiança.

