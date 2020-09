Marca lança maquiagem inspirada em ‘Friends’ com nomes engraçados

Sabemos que, em questão de estilo, as protagonistas de Friends são referência consagrada. Especialmente após o retorno das tendências dos anos 90, os looks de Rachel Green (Jennifer Aniston), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) e Monica Geller (Courteney Cox) se tornaram sonho de consumo e inspiração para muita gente. Mas e quanto a maquiagem? Também, oras!

E é por isso que a marca Revolution Beauty acaba de lançar uma coleção temática de Friends. Composta de três paletas com nove sombras cada, três batons e uma paleta maior com 24 sombras e três iluminadores, a linha é inteiramente inspirada no trio de protagonistas femininas mais querido das sitcoms.

Assim, a paleta Phoebe, por exemplo, possui cores nomeadas como “Smelly Cat” e “Triplets”, enquanto as Rachel e Monica contêm os tons “On a Break” e “Clean”, respectivamente. Além disso, as embalagens são decoradas com elementos que fazem referência a elas, como o sofá do Central Perk e a porta do apartamento da Geller.

Os batons também levam os nomes das personagens: a cor Monica é um rosa pêssego, Phoebe um rosa escuro puxando para o vinho e Rachel é um malva suave. Os três têm acabamento matte acetinado e alta pigmentação. Já a paleta maior é totalmente nomeada a partir de outras figuras importantes da série.

“Nós analisamos cada personagem detalhadamente – o que vestiam, seus maneirismos, a maquiagem que usavam – e começamos a criar a partir daí”, contou Adam Minto, fundador da Revolution Beauty, a Allure. “Os produtos assumem a vida de cada personagem de uma maneira realmente imersiva.”

Disponível exclusivamente na rede de cosméticos Ulta, a coleção tem um preço razoável. Os batons saem por 8 dólares (aproximadamente 42 reais) e as paletas custam 12 dólares (63,35 reais) a menor e 25 dólares (132 reais) a maior. Não à toa, a maioria dos produtos já está esgotada. E, infelizmente, não são entregues no Brasil.

