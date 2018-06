Makes com tons sóbrios são a cara do inverno

TEXTO Fernanda Mrelli | BELEZA Edu Hyde

Assim como na vestimenta, a sobriedade no rosto não significa menos personalidade. Pelo contrário, sombras e batons pouco intensos criam impacto com elegância. Além disso, variar na paleta, permanecendo nos tons sóbrios deixa a maquiagem mais sofisticada e delicada. Visual perfeito para o inverno!

Vintage

“O rosa é um jeito sutil de adicionar cor ao rosto”, diz o maquiador Edu Hyde, de São Paulo. A sombra cremosa nas pálpebras ajuda a desenhar mais facilmente formas geométricas e precisas dos olhos, trazendo mais cor.

Molhado

Os vermelhos mais fechados, como rubi e escarlate, combinam com a estação. Eles podem até ter acabamento brilhante, que volta a entrar em cena. Em contraposto com os olhos mais claros, o tom escuro e vibrante nos lábios deixa o make mais quente.

Clássico

O nude oferece uma extensa paleta que vai do bege aos tons rosados e você pode usar à vontade. Quanto aos melhores tons para sua pele, Edu ressalta: “deve se destacar na pele”. Para conseguir esse efeito e não apagar a expressão, use base de leve cobertura e blush pêssego.

