Saiba como driblar as falhas da sobrancelha com truques simples

As sobrancelhas são provavelmente umas das marcas mais fortes da expressão feminina. Um make só é completo e perfeito se essa região do rosto estiver bem trabalhada. Por isso, é natural que suas sobrancelhas tenham algumas falhas, mas nada como alguns retoques de maquiagem para resolver!

Confira nossas dicas super simples para driblar esse problema:

1. Apoie o cabo de um pincel na aba do nariz e direcione a extremidade para os três pontos-chave (cantos interno e externo e arco). Eles indicam o comprimento ideal e onde a sobrancelha deve ser arqueada.

2. Com esses pontos em mente, use um lápis do tom mais próximo ao do pelo natural para preencher as falhas. Respeite o sentido de crescimento para simular, em traços bem suaves, os novos fios.

3. Com uma escovinha seca, esfume o desenho feito com o lápis, dando efeito natural. “Use-a na horizontal e movimente de baixo para cima”, ensina o maquiador Elton Thadeu, do Studio Tez, em São Paulo.

4. “Ilumine a pálpebra superior, rente à sobrancelha, do centro ao cantinho externo”, recomenda a maquiadora Priscila Monteiro, do Allummé Sallon, em São Paulo. O truque ajuda a evidenciar o arqueado e levanta o olhar.

MÚLTIPLA ESCOLHA

Não faltam opções de produtos para corrigir. Eleja o tipo que mais se adapta à sua necessidade:

GEL

Além de colorir, ajuda a manter os fios rebeldes no lugar por mais tempo.

Solução para Sobrancelhas

Make B.

O Boticário

*R$ 54,90

CANETA

Opção prática para corrigir falhas maiores. O efeito é mais evidente. Seca rápido!

Caneta Sobrancelha

Quem Disse, Berenice?

*R$ 49,90

SOMBRA

É a versão que melhor reproduz o efeito natural. Aplique com um pincel fino e chanfrado.

Paleta Sobrancelhas Pro Sculpting

Make Up For Ever

*R$ 199

LÁPIS

Os mais indicados são os de ponta macia, que permitem traços suaves e não arranham a pele.

Lápis Master Shape

Maybelline

*R$ 43

PASTA

É ideal para intensificar a cor de pelos claros. Também tem poder de fixação.

Corretivo em Pasta para Sobrancelhas

Make-Up

*R$ 54,90

*preços sujeitos à alteração