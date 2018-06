Nada básico: 5 dicas para ousar no make preto nos olhos

A pedido de CLAUDIA, a maquiadora sênior da M.A.C Fabiana Gomes recriou as principais tendências de maquiagem preta para os olhos. Inspire-se e fuja da mesmice.

Efeito molhado

O clássico traço preto ao redor dos olhos, feito com lápis, ganha ar contemporâneo na versão bold (mais evidente) com acabamento brilhante. Crie o desenho com o delineador em gel, finalizando com leves pinceladas de gloss.

A modelo usa:

Jaqueta, Passarela

Calça, Zara

Delineado gráfico

Ele aparece em todas as ocasiões, em várias versões. Os dois traços superalongados, preenchidos com delineador, causam grande impacto. Aposte sem medo!

A modelo usa:

Jaqueta, Forever 21

Camiseta, Bo.bô

Saia, Amaro

Brincos, AM:PM

Esfumado TOP

A linha grossa e borradinha abaixo dos olhos atualiza o esfumado clássico. Cubra só as pálpebras móveis com uma sombra menos pigmentada, de forma sutil, ou estenda até as sobrancelhas se quiser ousar.

A modelo usa:

Vestido, Pop Up Store

Brincos, Renner

Ponto de luz

A maquiagem supergráfica fica leve com a mistura de uma sombra mais clara com a prata metalizada. Priorize os cantos internos para iluminar o olhar.

A modelo usa:

Jaqueta, Rosa Chá, em OQVestir

Gatinho invertido

Se o convencional perdeu a graça, experimente o risco na raiz dos cílios inferiores feito com um pincel fino e chanfrado. Para quem não domina a técnica, o delineador em forma de caneta é mais indicado.

A modelo usa:

Blusa, Lusia Farani

Brincos, Lool

