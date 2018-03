Make monocromático: como arrasar na combinação dos tons

Para uma maquiagem monocromática basta combinar variações de uma mesma cor nos olhos, maças do rosto e lábios. Essa tendência veio para ficar e o segredo para não cair na mesmice – além do look não ficar muito neutro – é misturar diferentes texturas e acabamentos.

Confira algumas inspirações:

Mania Rosa

Embora delicado, o tom compõe makes pra lá de fortes. A maquiadora Ju Rakoza propõe o acabamento metalizado para olhos e boca e um blush da mesma nuance, porém de efeito mate. “Os cílios postiços deixam o olhar mais marcante”.

Ouro Fino

Para adaptar a tendência das passarelas ao dia a dia, uma boa opção é abusar do brilho nos olhos com uma mistura de dois tons de sombra dourada e manter a boca mais sutil (experimente usar somente gloss, por exemplo). Um blush terracota de fundo dourado arremata o make.

Marsala Power

A cor voltou com tudo e ganha ainda mais poder nas composições monocromáticas. Aposte no esfumado clássico, feito com sombra mate. “Com o mesmo pincel, faça um traço rente à raiz dos cílios inferiores, com movimentos de vaivém. Depois, ilumine abaixo das sobrancelhas para dar um toque de leveza”, ensina Rakoza.

Coral Chique

Um mesmo produto, como o bastão multiuso, pode ser usado para o make dos olhos, da boca e das maçãs do rosto. “O ideal são os cremosos, que permitem mais ou menos intensidade com a sobreposição de camadas”, ensina Ju Rakoza. Nos lábios, aplique-o com os dedos, dando leves batidinhas para obter um efeito natural.

