Esfumado metálico: o make queridinho das famosas

Nem só de preto vive o olho esfumado. Ao contrário, versões coloridas, com glitter e brilho metálico apareceram com tudo nas últimas semanas de moda internacionais de Milão, Londres e Paris. É também um verdadeiro queridinho das celebridades. Além de trazer leveza ao olhar, é uma opção elegante e até mais fácil de fazer que o make esfumado tradicional.

A dica é usar um único tom de sombra, de forma bem difusa (sem muita marcação). Para aplicar, use um pincel gordinho, de cerdas bem macias e aplique em movimentos de vai-vém. Sombras cremosas de efeito metalizado também criam um efeito bacana, mas precisam ser usadas em conjunto com um lápis ou uma em pó para esfumar. Quer incrementar o look? Com o mesmo pincel, esfume um pouco de sombra bem rente às raízes inferiores dos olhos. Além de lindo, fica com um toque de profissional.

Inspire-se nas ideias a seguir!